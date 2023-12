Oubliez le diamant : voici la substance la plus dure de la planète Terre

Et si le diamant n’était pas la matière la plus résistante sur Terre ? En effet, des chercheurs de l’Université d’Édimbourg viennent de démontrer la solidité du nitrure de carbone. Et selon leurs conclusions, cette substance est sans doute la plus dure de notre planète.

Le diamant est toujours un produit de luxe. Mais il n’est plus la substance la plus solide sur Terre. Récemment, des scientifiques ont mené une étude très intéressante sur le sujet. Après plusieurs expériences, ils ont conclu la robustesse d’une autre substance. Le nitrure de carbone tient désormais la première place dans cette catégorie. Découvrez cette recherche fascinante, qui figure parmi les avancées scientifiques les plus exceptionnelles de l’année.

Une expérience atypique pour prouver leur théorie

Les scientifiques d’Édimbourg ont soumis quelques précurseurs d’azote carboné à des conditions extrêmes. Ils ont mis une pression de 70 à 135 gigapascals à ses éléments. Simultanément, ces derniers étés chauffés à 1500 °C. Des lasers surpuissants ont été utilisés pour arriver à cette température extrême. Ces éléments ont conservé leur forme initiale, même avec ces conditions surréalistes.

Pour prouver la création du nitrure de carbone, les chercheurs ont eu recours à des rayons X. Trois accélérateurs de particules ont été exploités pour atteindre cet objectif. Après des tests approfondis, les chercheurs ont réussi à identifier les éléments constitutifs de la super dureté.

À noter que cette étude était l’aboutissement de 30 ans de théorie. En effet, des scientifiques avaient déjà observé la résistance du nitrure de carbone. Ils ont utilisé une température extrême durant leurs expériences. Mais leurs analyses ne suffisaient pas pour prouver la super dureté de cet élément à l’époque. Mais avec les avancées technologiques, les chercheurs de l’Université d’Édimbourg ont eu un succès phénoménal.

« Lors de la découverte du premier de ces nouveaux matériaux en nitrure de carbone, nous étions incrédules d’avoir produit les matériaux dont les chercheurs rêvaient depuis trois décennies. » Dominique Laniel, Université d’Édimbourg.

L’étude est actuellement publiée dans les revues scientifiques. Les auteurs attendent avec impatience les critiques de leurs pairs.

Quelles sont les utilités du nitrure de carbone ?

Le diamant a souvent été utilisé pour protéger les vaisseaux spatiaux, ou pour renforcer les équipements médicaux. Mais après la découverte de l’équipe de l’Université d’Édimbourg, le nitrure de carbone sera exploité dans ces secteurs. Selon les chercheurs, cette découverte sera les revêtements des engins spatiaux. Par ailleurs, le nitrure de carbone sera aussi un outil de coupe efficace. Des expériences supplémentaires sont nécessaires avant d’utiliser cet élément à grande échelle.

Pourtant, certains spécialistes pensent à des usages spécifiques de ce nouvel élément. Le nitrure de carbone possède une densité d’énergie élevée. Cette puissante pourrait être exploitée pour concevoir des explosifs surpuissants. Mais il faut toujours garder une approche éthique pour éviter toutes dérives.

Comme toujours, le coût est le principal inconvénient de cette découverte. Mais selon les chercheurs, cet élément sera le « le rival ultime des diamants » d’ici peu. Il faut d’abord résoudre les problèmes de financement avant d’atteindre ce niveau.