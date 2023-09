Vous utilisez un Mac au travail ? Faites très attention à ce nouveau malware !

Les chercheurs ont identifié un nouveau malware qui cible les ordinateurs Mac basés sur Intel et mettent en garde les utilisateurs. Ce logiciel malveillant de type voleur d’informations (infostealer) s’attaque particulièrement aux entreprises pour exfiltrer des données sensibles.

Les chercheurs de la société de cybersécurité américaine SentinelOne ont identifié une nouvelle attaque de malware. Depuis quelques mois, ils suivent ce logiciel malveillant baptisé MetaStealer qui cible spécifiquement les ordinateurs Mac basés sur Intel.

Les chercheurs expliquent que les acteurs malveillants utilisent des techniques d’ingénierie sociale et de phishing pour distribuer le malware. La méthode consiste à usurper l’identité des clients d’une entreprise pour déployer le malware avec des emails apparemment légitimes, comme « Brève description officielle » ou « Contrat de paiement et accord de confidentialité ».

🗞️"What makes MetaStealer notable among this crop of recent malware is the clear targeting of business users and the objective of exfiltrating valuable keychain and other information from these targets. Such high-value data can be used to pursue further cybercriminal activity or…