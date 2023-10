Nvidia et Foxconn vont créer une usine IA pour produire des voitures à toute vitesse

Nvidia et Foxconn se sont lancés dans un projet ambitieux. Ensemble, ils envisagent la création d’usines IA. Leur but ? Accélérer la conception de voitures autonomes, mais aussi de robots industriels et autres machines intelligentes.

Foxconn et Nvidia collaborent pour créer des usines d’IA, des centres de données novateurs destinés à stimuler le développement de voitures autonomes, de machines intelligentes et de robots industriels. Cette initiative audacieuse a été annoncée lors du Hon Hai Tech Day à Taiwan, par Jensen Huang, PDG de Nvidia, et Young Liu, PDG de Foxconn.

Nvidia et Foxconn collaborent pour créer une usine de voitures électriques autonomes

L’annonce a été faite lors d’une conférence à Taiwan. Jensen Huang de Nvidia et Young Liu de Foxconn ont partagé leur vision. Grâce à la technologie GPU de Nvidia, ces usines traiteront des quantités massives de données. Leur mission est claire : convertir ces données en informations essentielles pour l’IA.

Huang a présenté un aperçu captivant : une voiture électrique équipée d’un cerveau IA. Ce véhicule, non seulement interagirait avec ses occupants, mais se déplacerait aussi de manière autonome. Or, pour que cela se réalise, une usine IA est nécessaire. Cette dernière gère les données, optimise le logiciel et veille à l’actualisation continue de la flotte IA.

Le futur des voitures électriques prend forme avec de nouveaux accords

La collaboration entre Nvidia et Foxconn ne date pas d’hier. En effet, ils avaient déjà signé un accord en janvier. Cet accord positionnait Foxconn comme fournisseur principal d’unités de commande électroniques pour les voitures. Et ces unités s’appuieraient sur la technologie Drive Orin de Nvidia.

Mardi dernier, une autre annonce a captivé l’auditoire. Foxconn a décidé de travailler avec le Drive Thor de Nvidia. Cette nouvelle génération de système sur puce verra le jour en 2025.

Foxconn, déjà réputé pour ses plateformes de véhicules électriques, a une autre carte à jouer. En effet, les voitures qu’ils produiront intégreront la technologie Drive Hyperion 9 de Nvidia. Une technologie qui ne se limite pas au Drive Thor. Elle englobe une gamme de capteurs, essentiels pour la conduite autonome.

Il est intéressant de noter que Foxconn a déjà des engagements. Ils ont un accord avec Fisker pour la production de véhicules électriques. Cependant, des défis juridiques avec Lordstown Motors demeurent. Malgré tout, Foxconn vise grand. Ils cherchent à rivaliser avec Tesla. Car oui, Tesla possède déjà son supercalculateur, le Dojo. Un système destiné à perfectionner leur assistance de conduite avancée.

Pour l’instant, Tesla s’appuie sur un supercalculateur Nvidia. Mais les choses pourraient changer. Le nouveau Dojo serait propulsé par des puces Tesla. Cependant, les usines de Nvidia et Foxconn reposent sur le logiciel GH200 Grace Hopper Superchip.

Lors de la conférence, Liu a révélé que Foxconn envisage d’utiliser les usines IA bien au-delà des voitures, s’intéressant à des domaines comme les villes intelligentes et la production automatisée. Foxconn souhaite évoluer vers des solutions de plateforme, avec pour mission de convertir les données en intelligence, vision partagée par Huang.