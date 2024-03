Nvidia va créer des robots pour le monde réel et virtuel : découvrez Chat with RTX

Incroyable, mais vrai ! Nvidia vient de lancer sa propre IA conversationnelle baptisée Chat with RTX. Son objectif : faciliter la documentation via des résumés de vidéos YouTube. Par contre, étant pionnier des cartes graphiques pour amateurs de jeux vidéo, cette nouvelle ne semble pas attirer l’attention des gamers.

Bien qu’il soit encore en version alpha, Chat with RTX s’appuie sur deux technologies majeures. Il s’agit notamment d’un mariage entre l’IA et la puissance de calcul de la gamme RTX de Nvidia. Ce qui permet de traiter les données en local, sans avoir à les transférer vers le cloud. En somme, on peut définir ce robot tel un système alimenté par IA que son propriétaire a lui-même formé.

Des résumés de vidéos à l’analyse de documents, Nvidia promet du lourd avec Chat with RTX

De manière concrète, Chat with RTX semble plus efficace pour la réalisation de certaines tâches. Dont le résumé de vidéos et l’organisation de conférences ou de podcasts. Cela dit, ce nouveau système d’IA développé par Nvidia offre toute une variété de fonctions utiles pour les étudiants, les journalistes, ainsi que toutes personnes ayant besoin d’analyser un gros volume de données. Quitte à dire qu’il s’agit d’une version personnalisée de ChatGPT.

Contrairement aux autres modèles existants, Chat with RTX offre également la possibilité d’exécuter une demande bien précise. À titre d’exemple, le porte-parole de Nvidia affirme que Chat with RTX a la capacité d’indexer toutes sortes de documents : word et Pdf entre autres. Il ajoute également que la nouvelle intelligence artificielle de Nvidia ne se limite pas au fait de résumer des vidéos. Elle permet également une exploration de la transcription à la recherche de mots clés.

Convaincant, oui ! Mais des améliorations sont nécessaires

Certains de nos confrères ont eu l’opportunité d’effectuer un test complet sur cette nouvelle IA de Nvidia. Selon eux, il a encore quelques points à améliorer. Oui, il s’agit d’une version démo, ce qui entraîne des défauts au niveau du temps d’installation (jusqu’à 30 minutes mêmes sur un PC performant), de la consommation en ressources (mémoire vive et mémoire interne). Jusqu’à 3 Go de RAM et 40 Go d’espace libre sont nécessaires pour pouvoir installer Chat with RTX. De quoi surcharger son PC !

D’un autre côté, la précision et la fiabilité sont les éléments clés de la réussite d’une IA. Or, celle de Nvidia ne semble pas encore disposer de ces atouts. Quand les journalistes de The Verge ont testé l’IA de Nvidia, ils se sont aperçus que l’outil commet encore des fautes au niveau de l’attribution des sources. Aussi, l’IA n’a pas eu de formation en dehors de celle que son utilisateur lui fournit. Par conséquent, elle ne peut pas répondre ou donner suite aux discussions antérieures.

Quoi qu’il en soit, on attend de voir si Nvidia va poursuivre son projet d’IA et la proposer au grand public, ou va-t-il se limiter à la version alpha.

