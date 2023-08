Le créateur de ChatGPT achète un studio de jeu vidéo : que prépare OpenAI ?

OpenAI vient d’acquérir le studio de jeu vidéo Global Illumination, connu pour son clone de Minecraft intitulé Biomes ! Mais que diable manigance encore le créateur de ChatGPT ?

Après avoir conquis le monde entier avec son chatbot IA ChatGPT, OpenAI vient d’acquérir le studio de jeu vidéo Global Illumination ce mercredi 16 août 2023.

Dans son communiqué officiel, la firme se dit « très excitée par l’impact qu’ils auront ici à OpenAI ». Toute l’équipe va travailler sur divers projets, et notamment sur ChatGPT…

Notons qu’il s’agit de la première acquisition d’OpenAI, et ce malgré une trésorerie de plus de 13 milliards de dollars. En toute logique, cette décision stratégique n’a donc rien d’anecdotique…

OpenAI has acquired the team at Global Illumination. The entire team has joined OpenAI to work on our core products including ChatGPT. The team previously designed and built products early on at Instagram and Facebook and have also made significant contributions at YouTube,… — OpenAI (@OpenAI) August 16, 2023

Une équipe d’élite rejoint OpenAI

Alors qu’est-ce que Global Illumination ? Il s’agit d’une entreprise fondée à New York en 2021 par les ingénieurs Thomas Dimson et Taylor Gordon et le designer Joey Flynn.

Elle se cache notamment derrière le MMORPG open source clone de Minecraft intitulé Biomes. Auparavant, ses membres ont travaillé sur des projets de prestige pour Facebook, Instagram, YouTube, Google et Riot Games.

Le CEO Thomas Dimson est le créateur originel des algorithmes de classement de contenu d’Instagram et a travaillé comme directeur de l’ingénierie pour ce réseau social.

En 2015, Fast Company l’a nommé parmi les personnes les plus créatives lors du lancement de la fonctionnalité Hyperlapse sur Instagram.

De son côté, le CPO Joey Flunn a travaillé comme designer pour Facebook et Instagram. Le CTO Taylor Gordon quant à lui a officié comme ingénieur pour Facebook AI, Instagram et YouTube.

Vers un jeu vidéo repoussant les frontières de l’IA ?

OpenAI acquired a Minecraft clone



Im guessing we will get a town from

“generative agents simulacra of human behavior” paper + voyager agent within the next 6 months



But in voxel Minecraft

instead of 2d stardew valley https://t.co/cB2S2QzACM pic.twitter.com/5CQQb4LpY2 — Nick Dobos (@NickADobos) August 16, 2023

Même si OpenAI n’a pas encore révélé le rôle concret qu’aura Global Illumination, la spéculation a commencé et de nombreuses théories émergent sur le web.

Certains s’attendent à ce que le géant de l’IA se lance dans le jeu vidéo et notamment le développement d’environnements customisés. On peut aussi penser à l’ajout d’intelligence artificielle aux PNJ (personnages non joueurs).

Plusieurs studios de jeu vidéo ont commencé à s’intéresser à cette application de l’IA, dont le champion français Ubisoft qui compte donner de l’IA aux personnages pour leur permettre de générer des répliques de dialogues et d’interagir de façon réaliste avec les joueurs.

À terme, OpenAI et Global Illumination pourraient créer un nouveau jeu vidéo en ligne prenant place dans un monde peuplé de personnages dotés d’une IA qui les rendrait réalistes et presque conscients…

Une autre possibilité est qu’OpenAI compte entraîner ses modèles IA comme GPT-4 à naviguer dans des environnements 3D semblables au monde réel pour les rendre plus intelligents.

Auparavant, d’autres chercheurs ont d’ailleurs entraîné leurs IA dans Minecraft. Le but pourrait donc être de préparer la transition de ChatGPT vers sa future forme incarnée de robot humanoïde ! Pour en savoir plus, consultez notre dossier complet sur les robots humanoïdes : la prochaine étape de la révolution IA…