OpenAI va remettre GPT-4 au boulot, et à moindre coût

OpenAI se prépare à propulser GPT-4 dans une nouvelle ère, avec des améliorations significatives et une politique de tarification plus accessible. Découvrez comment cela affecte les développeurs et les utilisateurs.

OpenAI lance une révolution avec une forte baisse des prix pour ses APIs. Ainsi, un grand changement se profile, surtout pour les développeurs. Cela indique aussi ce qui attend les utilisateurs à l’avenir. En particulier, GPT-3.5 Turbo, connu par ChatGPT, devient la référence. Si une réponse n’est pas à la hauteur de ChatGPT, elle perd de son intérêt.

Cette API, plus rapide et moins chère que GPT-4, est désormais encore plus accessible. Les frais d’accès diminuent de 50 %, et ceux de sortie de 25 %. Avec des prix de 0,0005 dollars pour mille jetons entrants et de 0,0015 dollars pour mille jetons sortants, les clients seront contents.

Tarification réduite, impact maximal

L’analyse de textes volumineux par les API augmente le besoin en jetons. En effet, face aux modèles open source, OpenAI doit rester compétitif. La réduction des tarifs répond à cette exigence, tout en témoignant de l’optimisation des modèles.

Parallèlement, une mise à jour de GPT-3.5 Turbo, la version 0125, améliore le service. Bien qu’OpenAI partage peu de détails, ces améliorations sont essentielles pour garder une longueur d’avance.

GPT-4 se débarrasse de sa paresse

GPT-4 Turbo introduit un nouveau modèle, le 0125, qui promet d’améliorer l’exécution des tâches telles que la programmation. Ce modèle cherche notamment à corriger la « paresse » antérieure, où certaines demandes étaient évitées. Par ailleurs, cette mise à jour, teintée d’humour, laisse entrevoir une IA qui pourrait s’inspirer un peu trop de ses créateurs.

En ce n’est pas tout ! GPT-4 Turbo, maintenant pourvu de fonctionnalités visuelles sous le nom de GPT-4 V, se destine à un lancement auprès du grand public sous peu. En parallèle, OpenAI diversifie son offre avec des modèles d’intégration de texte avancés, ciblant spécifiquement les passionnés de technologie.

La toute nouvelle version 007 de l’API de modération, gratuite et destinée à filtrer le contenu inapproprié, est également disponible. Ces progrès illustrent l’engagement d’OpenAI à offrir des outils sophistiqués et sécurisés, répondant à un éventail de besoins en matière de modération.