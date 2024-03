Adalo : la solution ultime pour une création d’applications sans effort

La création d’application web et mobile n’a jamais été aussi simple avec Adalo. Cet outil, basé sur les technologies les plus avancées, est utilisable même sans lignes de code. C’est une aubaine, surtout pour les débutants dans le secteur de la programmation.

Une solution de conception « no code », tel est l’objectif d’Adalo. Tous les utilisateurs, débutants ou professionnels, peuvent exploiter les performances de cet outil. En effet, Adalo dispose de plusieurs fonctionnalités clés afin d’accélérer l’élaboration d’une application. Cette opportunité ouvrira la porte à plusieurs innovations. Désormais, il sera plus facile de mettre ses idées en œuvre avec une plateforme de référence.

Adalo : définition

Pour certains spécialistes, Adalo est un outil « no code ». Pour d’autres, c’est une plateforme tout-en-un. Effectivement, les utilisateurs peuvent concevoir une application en maniant les modèles prédéfinis de l’outil. Il sera alors plus aisé de monter une interface d’accueil, tout en incluant les différentes options de l’appli finale. Et ce n’est pas tout. Adalo propose aussi d’autres fonctionnalités, comme la gestion des données ou la prise en charge des notifications.

Grâce à sa performance, l’outil attire déjà l’attention de tous les profils. Entrepreneurs, PME, entreprises multinationales, etc. Tous les professionnels en quête d’applications efficaces peuvent exploiter Adalo.

Pourquoi utiliser Adalo ?

La facilité d’utilisation est le premier avantage de cet outil. Même si vous n’êtes pas un spécialiste assidu dans le domaine de la programmation, vous pouvez vous en sortir avec Adalo. La fonctionnalité « no code » est la clé pour atteindre cet objectif. Il permet de concevoir une application professionnelle en quelques clics. C’est alors une aubaine pour le débutant dans le secteur. Pour les connaisseurs, ce privilège accélère l’étape de développement.

De plus, il est plus facile d’intégrer le fruit de vos travaux sur les plateformes de téléchargement. Ici, vos applications seront sous forme d’application native sur Play Store ou sur Google Play.

Par ailleurs, vous aurez 25 types de modèles pour commencer la création d’application. Et ce ne sont que les propositions de base. Au fil de votre projet, vous pourrez toujours exploiter quelques centaines de suggestions pour améliorer le rendu.

Et pour assurer la réussite de votre plan, Adalo met un tableau de bord à votre disposition. Ce dernier fournit des analyses précises sur vos applications. De ce fait, vous pourrez corriger les failles, ou perfectionner un modèle si nécessaire.

Quelles sont les fonctionnalités d’Adalo ?

Glisser-déposer

C’est un des fondements du privilège « no code ». L’utilisateur aura alors accès à 25 modèles préfinis pour concevoir une application finale.

L’option « liste » est une des références dans cette catégorie. Si l’intéressé utilise des étapes de programmation classiques, il passera un temps fou durant ce processus. Avec Adalo, il pourra avoir plusieurs formes de listes professionnelles, digne des applications modèles.

Par ailleurs, la fonctionnalité glisser-déposer prend aussi en charge les options de « formulaires ». Vous pourrez alors diversifier le contenu de votre application en vous basant sur les propositions.

Pour les programmes spécifiques, vous aurez la possibilité d’ajouter des « graphiques ». Tableaux, interfaces intuitives, rapports d’analyse, etc. Ici, l’objectif est de développer l’immersion des utilisateurs.

Et pour les projets d’applications internet, les options de « navigation », et les « zones de textes » sont vos meilleurs alliés.

Actions dynamiques

Durant l’utilisation d’une application, l’usager rencontre plusieurs actions. Changements d’écran ou de navigateur, notifications push, autorisations, etc. Avec Adalo, ces actions sont plus subtiles pour améliorer l’expérience des usagers.

Notifications Push

Que ce soit pour prévenir l’utilisateur d’une mise à jour, d’un événement, ou d’une alerte, les notifications Push sont incontournables pour une application. Et avec Adalo, vous pourrez en créer plusieurs modèles qui s’adaptent à votre projet.

Connexion et autorisations

C’est le protocole de sécurité de base pour toutes applications qui se respectent. Et Adalo tient compte de cette tendance. Vous pourrez alors l’inclure dans votre projet afin de rassurer les utilisateurs. Si ces derniers veulent basculer vers un site web, l’authentification de connexion se lancera automatiquement. Mais vous pourrez programmer le design dans la plateforme de conception.

Accès aux outils natifs d’un smartphone

Appareil photo, galerie, fonctions de partage, ou autres, Adalo peut mettre votre application en lien avec ces options natives de vos utilisateurs.

Mises à jour des données

C’est la dernière action dynamique de référence pour une application professionnelle. Si vous lancez une mise à jour, l’utilisateur reçoit la notification sur son smartphone. Un pop-up se déclenche alors, et l’intéressé aura le choix de l’accepter ou non.

Gestion des données

Un programmeur, peu importe son niveau, doit se focaliser sur une base de données organisées. Cette technique est essentielle pour ne pas se perdre lors de la conception d’une application.

Adalo propose alors une fonctionnalité qui se concentre entièrement sur le sujet. En effet, vous pourrez créer des collections pour les datas similaires. C’est comme une feuille de calcul, mais accessible à partir de l’interface utilisateur.

En cas de besoin, il est aussi possible d’associer les différentes données pour faciliter leurs exploitations. Et même si Adalo possède des algorithmes sophistiqués lors de ces tâches, vous pourrez ajouter vos formules personnalisées. Attention, cette technique est réservée aux connaisseurs dans le domaine de la programmation.

Enfin, vous pourrez mettre à jour les informations de vos utilisateurs, connecter vos applications, et même exploiter vos propres API sur Adalo. Une aubaine pour les développeurs qui se focalisent entièrement sur la conception d’applications.

Intégrer des outils à Adalo : est-ce possible ?

La réponse est un grand oui. Pour perfectionner le résultat, il est tout à fait envisageable d’associer Adalo à d’autres outils.

Make est le premier dans la liste. C’est un incontournable pour lier le programme à différents outils. Par exemple, vous pourrez associer Adalo à Make pour faciliter la rédaction de messages ou d’e-mails.

Hubspot est aussi une référence dans cette catégorie. C’est un outil CRM pour mieux gérer les travaux en équipe.

Enfin, vous pourrez compter sur Omnisend pour améliorer le rendu des applications de marketing digital. Cet outil permet d’envoyer des mails de prospections ou des notifications aux utilisateurs. Vous pourrez ainsi augmenter la rentabilité de vos applications en vous basant sur les fonctionnalités d’Omnisend.

Quelques applications célèbres conçues à partir d’Adalo

Oui, Adalo a déjà fait ses preuves dans plusieurs secteurs. De l’éducation, au monde professionnel, en passant par les programmes de divertissements et de bien-être, cette plateforme est une référence dans son domaine. Voici quelques exemples d’applications qui se sont focalisées sur cet outil.

Scholarcash

Cette application est destinée aux étudiants à trouver une bourse d’études pour booster leur carrière. L’Adalo est intervenu dans la gestion des données de Scholarcash, et aussi dans l’élaboration de l’interface. À l’heure actuelle, l’application affiche plus de 20 000 téléchargements sur l’App Store iOS. C’est une performance exceptionnelle, en tenant compte du temps de conception de la plateforme. En effet, les développeurs ont juste besoin d’une semaine pour monter l’appli sur Adalo.

Couselora

Encore une application dans le domaine de l’éducation. Couselora se concentre sur les échanges entre les conseillers scolaires et les élèves. Le fondateur, Benjamin Raskin, a avoué que l’avantage « no code » d’Adalo, ainsi que la rapidité des tâches l’ont aidé dans la conception de son algorithme.

Chara

L’application de santé de référence pour certains utilisateurs. Chara propose des ateliers, et des cours de bien-être pour les intéressés. Le développeur Dylan Terrill a surtout exploité les fonctionnalités « glisser-déposer » d’Adalo.

Mindbase

Une application qui a les mêmes valeurs que Chara, mais qui se focalise sur l’analyse des données. Adalo a été la clé pour atteindre cet objectif. En effet, la plateforme examine les informations de santé mentale des utilisateurs afin de lui recommander un meilleur traitement.

Focus sur les abonnements

L’offre gratuite

« Un départ simple pour tous », tel est l’engagement d’Adalo pour attirer les nouveaux utilisateurs. Cette offre comporte les fonctionnalités de base, comme la gestion de données, la conception d’application, et les tests. Toutefois, les actions sont assez limitées.

Starter

Si vous voulez vous professionnaliser dans la conception d’applications, cette offre est faite pour vous. En effet, vous avez un domaine et des caractères personnalisés. Et ce n’est pas tout, il est aussi de publier vos résultats sur le web et sur les plateformes de téléchargements.

En chiffre, l’offre Starter c’est :

1 application publiée

10.000 actions mensuelles

1 éditeur d’application

33,21 euros par mois

Professionnal

C’est l’offre idéale pour les PME sur la plateforme Adalo. En plus des options de l’abonnement Starter, vous bénéficierez aussi de plusieurs intégrations personnalisées, d’un design plus épuré, et d’un système de géolocalisation. Vous aurez alors 5 éditeurs d’applications, 2 applis publiées, ainsi que 30 000 actions mensuelles. Le prix s’élève à 47,97 euros par mois.

Team

5 applis publiées, 100 000 actions mensuelles, et 10 éditeurs. En plus, vous disposerez d’un API des collections, de la plateforme d’intégration Xano, et d’une assistance. L’abonnement est de 147,61 euros mensuels.

Entreprise

À 184,51 euros mensuels, l’offre comporte toutes les options de l’abonnement Team, et des personnalisations. Il n’y a plus de limite sur le nombre d’éditeurs d’application. Les actions mensuelles sont de 500 000. Et vous pourrez publier 10 applis.

