Parcoursup : 148 bacheliers n’ont toujours pas d’université, le fiasco numérique français

Chez Parcoursup, les candidats non retenus pour une admission ont eu la possibilité de faire appel à la commission d’accès à l’enseignement supérieur (Caes) de leur académie pour solliciter de l’assistance.

L’an dernier, 160 candidats étaient dans la même situation. Selon les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, cette année, un total de 148 bacheliers n’ont toujours pas trouvé de place à l’issue de la procédure Parcoursup. Comme de coutume, les candidats qui n’ont pas reçu d’offre d’admission ont eu la possibilité de demander de l’aide à la commission d’accès à l’enseignement supérieur (Caes) de leur académie pour les accompagner dans leur recherche de formation.

Phases d’admission : des démarches stressantes pour plus de 80 % des bacheliers, le nombre d’étudiants non satisfaits augmente

Les ministères ont déclaré dans un communiqué : « grâce à la réduction de la durée de la phase d’admission et à l’amélioration de son efficacité, les commissions d’accès à l’enseignement supérieur (Caes) ont pu prendre en charge plus rapidement les bacheliers qui n’avaient pas reçu de proposition cette année.

À l’heure actuelle, 148 lycéens, principalement issus de lycées professionnels, continuent d’être soutenus par les Caes. ». Ces structures demeureront alors mobilisées en partenariat avec les universités et les acteurs locaux. Ces derniers qui sont en collaboration avec les rectorats, jusqu’à la fin du mois d’octobre pour trouver une solution pour ces étudiants.

Un sondage réalisé par l’institut CSA pour les ministères auprès de 1 000 néo-bacheliers sur leur perception de Parcoursup révèle que 73 % des lycéens estiment que les délais d’attente sont satisfaisants. Ce qui représente une augmentation de 5 points par rapport à 2022. 76 % d’entre eux sont satisfaits des réponses qu’ils ont reçues de la part des établissements. Mais 83% des personnes interrogées trouvent la procédure stressante.

Une amélioration en continu en vue de Parcoursup ?

Au cours de la dernière année, les deux ministères se sont efforcés de réduire l’attente. Ils ont également diminué le stress des candidats. Cela en générant des propositions à un plus grand nombre de candidats, et ce, plus tôt dans le processus. Ils affirment que cette amélioration de Parcoursup se poursuivra en 2024.

[BAC et Parcoursup] Une infographie du ministère indiquant le planning de l'année (avec Parcoursup, les écrits et épreuves de langue du BAC). pic.twitter.com/KD3X9gsBkt — Antoine Crouzet (@antoinecrouzet) September 29, 2023

Cette année, les candidats au baccalauréat pourront s’inscrire. L’inscription sur la plateforme peut se faire à partir du 17 janvier jusqu’au 14 mars. Quant au site d’information Parcoursup.fr, qui propose un moteur de recherche pour explorer les formations, il ouvrira le 20 décembre.