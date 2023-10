Phantom Hacker : cette arnaque peut vider votre compte bancaire, alerte rouge du FBI

Le FBI alerte en urgence sur une nouvelle arnaque très ingénieuse qui peut ruiner même les plus prudents d’entre nous : le Phantom Hacker, une technique de phishing hautement sophistiquée qui a déjà causé un demi-milliard de dollars de pertes. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau fléau, et comment vous en protéger.

Nous utilisons de plus en plus internet, et c’est précisément ce qui en fait un terrain de chasse idéal pour les arnaqueurs.

Au cours des dernières années, les escroqueries en tout genre se sont multipliées sur le web. En guise d’exemples survenus en France, on peut citer l’arnaque de la fausse contravention ou encore l’arnaque de la facture ENGIE.

De même, les entourloupes vont bon train sur les sites de e-commerce et d’annonces entre particuliers. Vous pouvez notamment consulter notre guide des pires arnaques sur LeBonCoin.

Déjà plus de 540 millions de dollars dérobés via cette arnaque

À présent, le 29 septembre 2023, le FBI vient de donner l’alerte concernant un nouveau piège du web qui cible principalement les personnes âgées : le « Phantom Hacker ».

C’est loin d’être la première fois que des scélérats s’en prennent aux seniors, mais cette arnaque est particulièrement redoutable puisqu’elle peut vous faire perdre les économies d’une vie.

🚨 Beware 'The Phantom Hacker' Scam! 🚨 Scammers are targeting your finances in a new, elaborate scheme. Learn how to protect yourself from this financial threat. 💻💰 #ScamAlert #PhantomHacker pic.twitter.com/9mLcdemmoZ — Barry Minkow (@barry_minkow) October 4, 2023

Selon le FBI, il s’agit d’une « évolution » de précédentes escroqueries connues. Les escrocs cumulent l’imposture de support technique, d’institution financière et de fonctionnaires du gouvernement pour gagner la confiance des victimes et identifier les cibles les plus lucratives.

Très souvent, les victimes finissent par verser toutes leurs économies, leur épargne et leurs investissements aux malfaiteurs en pensant qu’ils vont les protéger.

Au total, plus de 542 millions de dollars ont déjà été volés et 66% des pertes proviennent de personnes âgées de plus de 60 ans. En d’autres termes : protégez papi et mamie !

Comment fonctionne le Phantom Hacker ?

Cette escroquerie se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, un arnaqueur prétend être le représentant d’un service technique.

Il contacte la victime par téléphone ou email, et l’invite à télécharger un logiciel lui donnant accès à distance à son ordinateur.

À partir de là, il fournit à sa proie de fausses preuves pour lui faire croire que son PC risque de se faire pirater. Il demande alors à vérifier ses comptes financiers pour voir si des transactions non autorisées ont été effectuées.

Par la suite, il revient à la charge en se faisant passer pour un représentant de la banque de la victime. Il lui intime de transférer son argent sur le compte d’un tiers, dans le but de le mettre à l’abri.

Au cours du processus, l’escroc peut aussi usurper l’identité d’un employé d’une agence gouvernementale pour renforcer sa crédibilité. Si la victime procède au virement, il est déjà trop tard.

"Phantom Hacker" scams are increasing, targeting older people and their money. Crooks pose as either tech support, financial institutions, or government personnel. The goal is to transfer money to a "safer" account the scammer controls. Details pic.twitter.com/Ruhr9tDtsP — FBI New York (@NewYorkFBI) October 3, 2023

Comment se protéger contre cette terrifiante arnaque ?

Afin de protéger vous ou vos proches contre cette escroquerie, le FBI recommande de ne surtout pas cliquer sur des pop-ups, des liens envoyés via message textuel, ou sur des liens et des pièces jointes dans les emails.

Ne contactez jamais les numéros de téléphone dans les pop-up, SMS ou emails. Ne téléchargez jamais de logiciel sur demande d’un individu inconnu qui vous contacte. Et n’autorisez jamais un individu inconnu qui vous contacte à prendre le contrôle de votre ordinateur !

Rappelons également que le gouvernement ne vous demandera jamais de transférer votre argent, d’acheter de la cryptomonnaie ou de commander des cartes cadeaux.

Il semble essentiel d’avertir les personnes âgées dans votre entourage que le web fourmille de personnes malveillantes, et qu’il ne faut surtout pas accorder sa confiance au premier venu.

Même si l’arnaque du Phantom Hacker concerne principalement les États-Unis pour le moment, il est probable qu’elle s’exporte très rapidement en France et dans toute l’Europe. Redoublez de vigilance pour être prêt le moment venu !