Photoshop et son IA générative surpuissante sont disponibles via le Web

Adobe Photoshop, le logiciel de retouche photo le plus populaire au monde, dispose désormais d’une version Web. Cette nouvelle plateforme inclut des fonctionnalités d’IA activées par Firefly, le modèle d’intelligence artificielle récemment déployé par Adobe.

Photoshop désormais disponible en version Web

En juin 2022, Adobe a commencé à tester une nouvelle version gratuite d’Adobe Photoshop sur les navigateurs Web. La société dispose déjà d’une édition Web simplifiée avec des capacités limitées. Celle en phase de test depuis juin dispose d’une gamme d’outils plus large.

Lors de la Code Conference 2023 (l’événement s’est déroulé les 26 et 27 septembre dernier à Orange County en Californie), Adobe a annoncé le lancement de Photoshop pour le Web après plus d’un an de tests bêta.

Cette plateforme fraîchement déployée vient remplacer la version Web gratuite et limitée que la société avait commencé à tester sur certains marchés en juin 2022. Photoshop sur le Web s’exécute dans n’importe quel navigateur, déclare Ashley Still, vice-président senior d’Adobe.

« Non seulement vous pouvez créer et modifier à partir d’un navigateur, mais vous pouvez également ouvrir n’importe quel fichier ayant déjà été créé via Photoshop. Donc n’importe quel PSD vieux de 30 ans, de six mois, etc. », ajoute Still.

Les capacités d’IA de la version Web de Photoshop

Avec la récente sortie de son modèle d’IA, Firefly, Adobe a commencé à intégrer l’IA générative dans ses outils qui profite aussi à Photoshop sur le Web. Firefly apporte deux éléments notables à la plateforme Web : Generative Fill et Generative Expand.

Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs d’ajouter, d’étendre ou de supprimer des éléments sur les images à modifier. Ceci, tout en conservant la perspective, l’éclairage et le style. Photoshop a désormais le pouvoir de modifier les images de manière intelligente et précise.

Les utilisateurs peuvent également utiliser des prompts dans plus de 100 langues avec cette nouvelle version Web de Photoshop. En plus de ces améliorations basées sur l’IA, l’édition Web inclut désormais une barre des tâches contextuelles.

Cette barre des tâches agit comme un menu à l’écran, suggérant intuitivement les prochaines étapes les plus pertinentes. Cela accélère le processus d’édition et minimise les efforts nécessaires pour accomplir les diverses modifications.

Photoshop sur Web : gratuit ou payant ?

Cette toute nouvelle version Web de Photoshop est accessible aux abonnés payants. La plateforme est incluse dans tous les forfaits Photoshop. Néanmoins, les utilisateurs ont la possibilité de l’essayer gratuitement pendant 7 jours.

Photoshop on the web is now available as part of all Photoshop plans, complete with newly released Adobe Firefly generative AI features including Generative Fill and Generative Expand 🔥 Learn more here: https://t.co/P8pMhFTV9f — Adobe Photoshop (@Photoshop) September 27, 2023

Cette version Web permet aux abonnés de commencer rapidement à éditer une image sur un nouveau système sans télécharger ni installer la version de bureau. Les utilisateurs Web bénéficient également d’un outil collaboratif incluant des fonctionnalités de visualisation et de commentaires accessibles aux non-abonnés.

« Avec Photoshop sur le Web, vous disposez désormais de davantage de moyens d’accéder à la puissance de Photoshop et pouvez démarrer en quelques clics, sans téléchargement ni installation », explique Pam Clark, responsable de la gestion des produits pour Photoshop chez Adobe dans un billet de blog.