Reddit forcé de donner votre IP à la police ? Ne faites surtout pas ceci !

Des spécialistes ont récemment pensé à une approche pour dénicher les pirates informatiques sur Reddit. Ils ont l’intention de demander l’adresse IP des utilisateurs suspects. Mais cette approche pourrait nuire à la confidentialité des autres membres sur Reddit.

Reddit est une plateforme d’échange de référence à travers le monde. Les utilisateurs partagent des histoires, des liens, et même des films. Mais cette dernière tendance nuit à l’industrie cinématographique. Dans tous les cas, ce sont des films piratés. Les studios réclament alors une réparation de cette injustice. Pour s’y faire, ils ont demandé à Reddit la divulgation des données personnelles de ces utilisateurs malveillants. L’adresse IP figure dans cette liste.

Encore une question de droits d’auteur

C’est la troisième fois que les studios de cinéma tentent de négocier avec Reddit concernant cette situation. En effet, le piratage de films nuit à l’activité de l’industrie du divertissement. Millennium Media, et Bodyguard figurent parmi les plus concernés. Effectivement, neuf utilisateurs de Reddit ont piraté une trentaine de films, dont Hellboy et le dernier Rambo : Last Blood.

Mais le premier amendement de la Constitution américaine assure la protection de Reddit. La juge Laurel Beeler se basait sur cette loi lors du procès. Ainsi, la plateforme n’est pas contrainte de divulguer les données personnelles des utilisateurs impliqués. Comme quoi, la liberté d’expression protège certains membres malveillants aux États-Unis.

Et ce n’est pas le premier cas inquiétant. Les studios qui ont poursuivi certains utilisateurs n’ont pas eu gain de cause. Selon la juge américaine, ces producteurs n’avaient pas les preuves nécessaires pour continuer le procès.

« Les informations d’identification étaient directement ou matériellement pertinentes ou indisponibles auprès d’une autre source » extrait de la déclaration de la juge Laurel Beeler

Les studios rassemblent désormais leur force pour lutter contre ce fléau

Millenium et Bodyguard ont été un des premiers studios à confronter Reddit. Voltage Holdings et Screen Media Ventures suivent désormais leurs pas. Ils ont récemment demandé les adresses IP de quelques utilisateurs de la plateforme. Selon ces studios, les profils concernés auraient planifié le piratage de certains films.

Mais Reddit n’a pas cédé à cette récente requête. Le réseau social a affirmé qu’il n’est pas contraint de divulguer ces informations à ces studios et à la police.

Toutefois, cette dernière demande peut jouer un rôle considérable dans une autre affaire. Dernièrement, le fournisseur internet Frontier a été impliqué dans toute cette histoire. Des utilisateurs ont même commenté qu’il faut s’abonner à Frontier pour pirater librement des films, le tout se fait sans conséquence. Les studios de cinéma peuvent alors utiliser ces commentaires comme preuves pour gagner les procès contre Reddit.