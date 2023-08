PlayStation 5 Pro : Voici à quoi la console pourrait ressembler

Aucune annonce officielle à ce jour concernant la PlayStation 5 Pro. Les designers laissent libre cours à leur imagination sur ce à quoi pourrait ressembler la console.

Sony n’a toujours pas officialisé le développement de la PlayStation 5 Pro, mais cela n’empêche pas certains d’imaginer le design de la future console présumée. Nous allons nous attarder ici sur le travail de Concept Creator. La chaîne YouTube spécialiste du design 3D a réalisé un concept basé sur sa vision du prochain modèle de la PS5.

Troisième anniversaire, mais aucun nouveau modèle

En novembre prochain, la PlayStation 5 célèbrera son troisième anniversaire. Il est possible de dire que la console est arrivée à la moitié de son cycle de vie. Pour cette raison, les joueurs espèrent de nouveaux modèles de la machine avec des améliorations. Rappelons que la PlayStation 5 Pro n’est pas la seule version annoncée par les leakers.

Sony préparerait une version plus légère et plus compacte de sa dernière console phare. Il s’agirait de la PS4 Slim, dont nous en parlons plus en détail ici.

En ce qui concerne le modèle Pro, le constructeur japonais aurait prévu une machine plus puissante et une sortie vidéo en 8K. Par ailleurs, un journaliste et leaker du site Insider Gaming, la future console présumée ne sortirait que l’année prochaine.

D’autre part, la chaîne YouTube RedGamingTech annonce 700 euros de prix de lancement. À noter que ce chiffre est loin d’être inconcevable. En effet, la PS5 actuelle s’achète à 550 euros hors promotion sur le marché français.

Une PlayStation 5 Pro au design avant-gardiste

Personne ne sait vraiment à quoi ressemblera la PS5 Pro. Mais il est possible de trouver ici et là sur Internet des rendus plutôt intéressants. Cela est notamment le cas de la première modélisation de Concept Creator sur l’hypothétique prochaine console de Sony.

La vidéo de 2 minutes présente ainsi une console au design global pas si éloigné de celui de la PS5 actuelle. La première différence notable se situe au niveau de la taille. La console imagée de Concept Creator semble plus petite. Viennent ensuite les courbures caractéristiques sur les côtés. Celles-ci sont moins accentuées dans le concept.

Rappelons que la version actuelle de la console comporte des voyants LED parcourant au milieu sur l’intégralité de la machine. Le designer a choisi de conserver ces éléments pour la version de son concept.

Une PS5 Pro avec un lecteur Blu-ray

En ce qui concerne les connectiques, Concept Creator a placé deux ports USB-C. Par ailleurs, l’apparence de l’appareil fait penser à l’actuelle PS5 Digital Edition. Rappelons que ce modèle ne comporte pas de lecteur de disque. Malgré un design presque similaire, la console de la chaîne YouTube est dotée d’un lecteur Blu-ray.

Le lecteur se situe sur la tranche frontale de la machine. À noter que les deux ports USB-C sont placés à côté de la fente de disque.

Les concepts sur la PlayStation 5 Pro présumée sont sympathiques. Néanmoins, les joueurs veulent surtout que Sony sorte de son mutisme à propos des prochains modèles de la PS5.