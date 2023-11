PlayStation Now, la plateforme cloud de Sony pour les gamers

PlayStation Now est le service de cloud gaming à la demande de Sony, rivalisant avec GeForce Now, Xbox Cloud Gaming ou encore Shadow. La générosité de sa bibliothèque de jeux lui permet de se démarquer de la concurrence. De plus, l’utilisateur peut choisir entre le streaming et le téléchargement pour jouer à un titre.

Au terme d’une longue période de bêta test, PlayStation Now arrive en France en 2017. Ce service de cloud gaming de Sony s’appuie sur la technologie de Gaikai, société rachetée par la firme japonaise en 2013. Avec PlayStation Now, l’utilisateur accède à un éventail de jeux en échange d’un abonnement mensuel. L’installation n’est pas nécessaire pour y jouer. Le serveur distant lit les titres et exécute les commandes de la manette du joueur. Nécessitant une connexion haut débit, l’expérience du streaming est presque similaire à celle d’un jeu en local. À son lancement, la plateforme comptait 648 jeux PS3 et PS4 pour un tarif mensuel de 14,99 euros. Néanmoins, le service de Sony a connu plusieurs évolutions au niveau de son infrastructure, de sa résolution et de son tarif depuis.

PlayStation Now est le service de cloud gaming de Sony. Son fonctionnement est similaire aux autres services de streaming tels que Spotify et Netflix, seulement il est réservé aux jeux vidéo. Comme les acteurs concurrents de PlayStation Now, l’abondance des jeux demeure le nerf de la guerre. Ainsi, c’est en raison du manque de jeux que Google a arrêté son service Stadia. Dans le cas de PlayStation Now, le service permet aux utilisateurs d’accéder à plusieurs titres PS4, PS3 et PS2. Ceci équivaut à plus de 700 jeux disponibles. L’accès s’effectue via une application installée sur la console PS4 ou PS5.

Sony a pu déployer PlayStation Now grâce au rachat de la société de cloud gaming Gakai et d’OnLive. Les joueurs peuvent jouer à des jeux qui ne sont pas disponibles sur leur console locale, mais accessibles depuis des serveurs massifs distants.

PlayStation Now utilise une technologie similaire à celle de Xbox et Google Stadia. Le jeu est directement diffusé sur l’écran de l’appareil utilisé grâce à Internet. De son côté, le joueur envoie les commandes du contrôleur dans le sens inverse. Les actions sont exécutées instantanément. Les utilisateurs ne constatent presque aucune différence avec l’exécution d’un jeu depuis un stockage local.

Les joueurs peuvent télécharger certains jeux PS4 disponibles sur la plateforme. Il n’existe aucune différence avec ceux téléchargés depuis le PlayStation Store. Par contre, il faudra avoir un espace suffisant sur son disque dur. Les jeux demeurent accessibles tant que l’abonnement n’a pas expiré.

Les titres joués sur PlayStation Now vs PS4

Les jeux en streaming sont exécutés avec une résolution 1080p ou bien 720p. Néanmoins, la révolution varie en fonction du jeu et de la région géographique de l’utilisateur. Cette faiblesse de résolution peut être constatée sur les titres créés pour la gamme PS4. C’est notamment le cas au niveau de la netteté de l’image. Par contre, les différences sont moins perceptibles sur les jeux conçus pour PS2 et PS3 qui demandaient des résolutions inférieures.

Il peut également y avoir de latence et de décalage lorsque les utilisateurs jouent à des jeux plus exigeants. La latence correspond au laps de temps qui s’écoule entre l’appui sur un contrôleur et l’exécution de l’action sur l’écran. Cette latence s’explique par le fait qu’un clic sur un contrôleur doit être envoyé vers le serveur le plus proche de PlayStation Now avant de revenir vers la console, tout cela par internet. Ce phénomène n’existe pas lors d’une session en local.

Néanmoins, les services de cloud gaming ont réalisé des progrès notables dans le domaine. Aujourd’hui, la latence est presque imperceptible sur la majorité des jeux même si les utilisateurs sont en mode multijoueur.

La sauvegarde s’effectue directement sur le cloud. Le joueur peut ainsi reprendre la partie depuis n’importe quel appareil, tant qu’il accède à PlayStation Now.

L’interface et la conception de PlayStation Now

Lorsque le joueur a trouvé son titre et l’a sélectionné, PlayStation Now connecte son appareil à un serveur distant qui prend en main l’hébergement de la session. Après un temps d’attente de quelques secondes, le jeu démarre.

Il revient au joueur de choisir les paramètres, manipuler le menu et les commandes selon ses envies. Notons que les différentes configurations ne permettent pas d’améliorer la qualité des anciens titres sous PS2 ou PS3 comme Rogue Galaxy. La qualité visuelle de ces anciens jeux dépend de la capacité de l’écran du joueur à ressortir un contenu en basse résolution.

Si le joueur lance une session de streaming, le téléchargement du jeu n’est pas nécessaire bien que ce service soit disponible sur PS4. Le téléchargement est pertinent lorsque l’utilisateur ne se trouve pas dans les bonnes conditions concernant la connexion internet. Il peut de ce fait télécharger afin de jouer hors connexion.

Concernant l’interface, PlayStation Now affiche une présentation simpliste. L’utilisateur accède directement aux titres après la connexion. Les titres populaires se trouvent en haut du classement tandis que les autres sont classés dans plus de dix catégories. Les titres plus discrets se trouvent en bas de l’écran. Rappelons que certains jeux reviennent plusieurs fois dans plusieurs catégories.

Le titre joué dernièrement s’affiche sur l’écran d’accueil automatiquement. Ceci facilite la reprise de la session ultérieurement.

Les différentes conditions pour jouer sur la plateforme

Environ 700 jeux étaient disponibles sur PlayStation à son lancement. Des jeux comme Infamous Second Son, God of War ou encore Uncharted 4 : a thief’s End ont été ajoutés quelques mois après. Chaque mois, une sélection de jeux populaires s’ajoute à cette liste. Cependant, ils sont disponibles pendant une période limitée.

Au-delà des jeux déjà disponibles sur PS4, PS3 et PS2, les utilisateurs peuvent télécharger plus de 300 titres PS4. Tous les jeux acquis depuis la plateforme de streaming intègrent la bibliothèque PS au côté des autres titres provenant du PS Store.

Contrairement à des plateformes comme GeForce Now, la console PS4 permet au joueur de basculer du streaming au téléchargement à partir de simples clics.

Pour télécharger un titre en particulier, il suffit de le rechercher dans le catalogue PS4 puis de choisir entre « téléchargement » au lieu de l’option « streaming ». Sur PS Store, un bouton PS Now est disponible pour ajouter un titre dans le service de cloud gaming.

Une fois le jeu téléchargé sur PS4, il s’affiche dans la bibliothèque de l’utilisateur au même titre que les jeux sur PS Store. Notons tout de même que les téléchargements sont compatibles uniquement avec la PS4. Un PC ne peut pas exécuter cette action. Par conséquent, le joueur peut uniquement faire du streaming sur ce dernier type d’appareil.

Notons aussi qu’il est possible de jouer à un jeu téléchargé sur PlayStation Now même si le joueur est hors ligne. Par contre, une connexion au service tous les sept jours est nécessaire. Cette étape permet de valider l’abonnement et ainsi l’accès au jeu.

La fonction de sauvegarde fonctionne toujours même si l’abonnement à PlayStation Now expire. Par contre, le joueur doit s’assurer de ne pas supprimer ses données. Ainsi, lorsqu’il renouvelle son abonnement, il retrouve sa progression.

Quel débit internet utiliser pour PlayStation Now ?

Sony recommande une connexion filaire pour accéder à son service de cloud gaming. Néanmoins, une connexion wifi fonctionne à condition d’avoir une vitesse minimale de 5 Mbps. Pour optimiser l’expérience de jeu, il est préférable de réduire le nombre d’appareils connectés au réseau.

À ses débuts, il fallait 30 à 45 secondes pour charger un titre bien que ce délai ait nettement été réduit depuis. Malgré les recommandations de Sony, plusieurs spécialistes ont constaté qu’il faut au moins 15 Mbps pour réaliser une session ininterrompue sur la plateforme. Pour des jeux plus exigeants tels que Horizon Zero Dawn, la fibre optique est même recommandée.

PlayStation Now n’a pas besoin d’un ordinateur puissant pour fonctionner. Il suffit d’un PS sous la version 7, 8.1 ou 10 de Windows. Le service demande un appareil ayant un processeur Core i3 à 3,5 GHz et 2 Go de RAM minimum. La présence de carte son et de port USB est également indispensable.

Une résolution à la traîne par rapport à la concurrence

La générosité de son catalogue a permis à PlayStation Now de se distancer de ses principaux concurrents. Néanmoins, bien que Sony soit un pionnier dans le cloud gaming, la résolution maximale en streaming se limitait à 720p à ses débuts.

Même si les joueurs disposent des équipements nécessaires pour augmenter la résolution, comme l’utilisation d’un écran 4K par exemple, ils ne peuvent pas.

Pour bénéficier de la résolution 1080p, il fallait télécharger le jeu en local. Pourtant, plus de 200 jeux seulement étaient disponibles pour le téléchargement.

Néanmoins, alors que ses concurrents comme Nvidia livrent une résolution en 4K, PlayStation Now annonce son passage au 1080p en 2021. Malgré l’effort, Sony reste en retard par rapport aux autres services selon les experts.

Au-delà de la résolution, les jeux en streaming sont également accessibles uniquement en stéréo. Ici aussi, seul le téléchargement permet d’utiliser un système audio plus sophistiqué.

Le prix d’un abonnement PlayStation Now

PlayStation Now propose les plus grands titres des vingt dernières années. Pourtant, le prix de son abonnement demeure compétitif par rapport aux autres acteurs du cloud gaming. Sony a ainsi restructuré son plan d’abonnement en 2019 en réduisant le tarif mensuel de 14,99 euros à 9,99 euros. Les utilisateurs peuvent également payer par trimestre ou par an.

En 2022, l’offre PlayStation Now prend fin et s’intègre à PlayStation Plus. Ce dernier se décline en trois formules d’adhésion à savoir Essential, Extra et Premium. Ces nouvelles formules n’offrent pas de nouvelles fonctionnalités, elles fusionnent seulement PS Now et PS Plus.Prenons la formule Essential, celui-ci remplace trait pour trait l’ancienne offre PS Plus. De son côté, la formule Extra comprend tous les titres PS4 et PS5 qui sont accessibles en téléchargement. Enfin, le Premium inclut tous les jeux rétro ainsi que le cloud gaming.