PlayStation lance une Switch à 200$... mais il y a un hic

Avant de vous emballer suite à la sortie du projet Portal de 200 $ par PlayStation, respirez à fond et lisez bien ce qui suit !

Contrairement à ce que l’on aurait imaginé et espéré, le PlayStation Portal permet uniquement de lire une PS5 à distance. Elle ne sera donc pas compatible aux plateformes de streaming ni à la connectivité Bluetooth.

À 200 $, le PlayStation Portal en vaut-il la peine ?

Lancé à un prix de 200 $, le Projet Q est tout simplement d’un contrôleur que Sony a divisé en deux pour ajouter un écran de 8 pouces. Aussi, le PlayStation Portal, connu autrefois sous le nom de Projet Q, a besoin d’être connecté à un PlayStation 5. La connectivité peut se faire soit par Wi-Fi, soit par PlayStation Link.

Par contre, le vice-président principal de Sony, Hideaki Nishino, affirme que l’on peut tout de même jouer à des jeux d’une fréquence de 60 FPS sur le PlayStation Portal. Quoi qu’il en soit, il y a un hic à cette fameuse invention : elle ne prend pas en charge la fonctionnalité streaming cloud pour les jeux PS5. Il ne dispose donc pas d’une option 5G.

Par ailleurs, il ne peut pas être utilisé par deux utilisateurs en simultané et ne prend pas en charge le PSVR2.

Le Portal meilleur que la PlayStation remote Play ?

Comparé à une Nintendo Switch, le Portal de PlayStation est beaucoup plus léger. Côté design, Sony a cette fois-ci opté pour un écran de 8 pouces doté de deux zones tactiles à côté de chaque joystick. Et le pavé tactile comme on l’a vu avec le DualSense classique a également disparu.

Il s’agit en réalité d’une version améliorée de la PlayStation Remote Play sortie tôt cette année. Mais dans tous les cas, avec des fonctionnalités limitées, le doute est confirmé. Déception, c’est ce qui décrit le mieux ce nouveau contrôleur que Sony a lancé. À titre d’information, le PlayStation Portal dispose d’une prise jack de 3,5 mm qui permet une écoute filaire. Par contre, il n’est pas compatible avec la connectivité Bluetooth. Donc, ne fonctionnera donc pas avec le PlayStation Pulse 3D. Est-ce que Sony a d’autres idées en tête ou s’agit-il tout simplement d’une erreur ?

MKBHD lists off all the issues he has with the PlayStation Portal pic.twitter.com/ueGsOUMQ8y — Dexerto (@Dexerto) August 23, 2023

La partie immergée de l’iceberg

Apparemment, Sony a fait exprès de limiter les capacités et les fonctionnalités du PlayStation Portal. Cela dans le seul but de promouvoir deux nouveaux produits. Il s’agit des écouteurs Pulse Explore qui seront lancés à 200 $ et le casque Pulse Elite dont le prix s’élève à 150 $.

Chacun de ces articles prend en charge la fonction réduction de bruit de fond améliorée par intelligence artificielle. Ils sont d’ailleurs livrés avec un adaptateur Usb. Et vous devez le brancher sur votre PlayStation 5 pour pouvoir vous connecter au Portal via Link. Or, le Pulse Elite comme le Pulse Explore prend toujours en charge la connectivité Bluetooth.