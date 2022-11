La police de San Francisco déploie des robots tueurs : bientôt en France ?

saLa police de San Francisco va autoriser ses robots à tuer les criminels en cas de besoin. Une décision qui laisse craindre un risque de dérives et d’abus. Faut-il craindre un phénomène similaire en France et en Europe ?

La ville de San Francisco aux États-Unis est réputée pour sa tolérance et sa diversité. Toutefois, elle pourrait aussi devenir la première ville où les robots sont autorisés à tuer les criminels.

Le San Francisco Police Department vient de proposer une nouvelle loi, donnant aux robots la permission de tuer. À la base, ce projet de loi était censé délimiter la façon dont le SFPD peut utiliser des armes de grade militaire.

Toutefois, il indique aussi que les robots peuvent être « utilisés comme une option de force létale quand le risque de perte de vie de civils ou d’officiers est imminent et l’emporte sur toute autre option de force ».

Les membres du Board of Supervisors Rules Committee de la ville ont passé en revue les nouvelles règles d’équipement pendant plusieurs semaines. La version d’origine du projet de loi n’incluait aucun élément concernant les robots.

C’est Aaron Peskin, le Doyen du Conseil des Superviseurs de San Francisco, qui a tenu à ajouter que « les robots ne devraient pas être utilisés comme usage de force contre une personne ».

Or, en réaction, la SFPD a renvoyé le brouillon avec l’ajout de Peskin rayé en rouge. À la place, une ligne autorisant les robots à tuer les suspects a été ajoutée.

Malgré sa réticence initiale, Peskin a décidé d’accepter ce changement, car « il pouvait y avoir des scénarios où le déploiement de force létale était la seule option ». Le projet de loi a été approuvé à l’unanimité par le comité des règles de San Francisco.

Le 29 novembre 2022, le Conseil des Superviseurs a finalement approuvé la loi. Seuls trois membres ont voté contre le projet.

Un amendement a été ajouté, pour préciser les circonstances dans lesquelles les robots pourront être utilisés. Seuls les officiers de haut rang auront le pouvoir d’autoriser l’usage d’une force létale.

À l’heure actuelle, conformément aux règles d’équipement, le SFPD contrôle 17 robots pilotés à distance. Toutefois, seuls 12 sont fonctionnels. En plus de donner aux robots la capacité de tuer, la proposition de loi autorise aussi leur usage pour « les entraînements et simulations, les arrestations de criminels, les incidents critiques, les circonstances exigeantes, l’exécution d’un mandat ou pendant la consultation d’un appareil suspect ».

La majorité des robots listés dans l’inventaire du SFDP sont principalement utilisés pour désamorcer des bombes, ou pour manipuler les matériaux dangereux. Toutefois, les modèles Remotec les plus récents ont un système d’armement optionnel.

De même, le F5A déjà existant est doté d’un outil dénommé « PAN disruptor » pouvant charger une chevrotine. On l’utilise principalement pour faire exploser les bombes à distance, mais rien n’empêche théoriquement de faire feu…

Le QinetiQ Talon peut aussi être modifié pour tenir différentes armes. Une version armée de ce robot est d’ailleurs utilisée par l’armée américaine, et peut être équipée de lance-grenades, de mitraillettes ou même d’un fusil anti-matériel.

