Pourquoi la 5G a-t-elle déçu le monde entier ? 

Depuis son lancement, la 5G était censée révolutionner la façon dont nous communiquons et vivons. Cependant, les attentes ont été largement déçues.

La 5G peine à convaincre les consommateurs de ses avantages concrets. Les inquiétudes s’intensifient concernant son impact dans de nombreux domaines. Toutefois, certains représentants de l’industrie restent enthousiastes quant à son potentiel de transformation incroyable. Mais le défi reste de convaincre le grand public de l’utilité réelle de cette nouvelle technologie de réseau sans fil.

5G : des promesses médiatisées

La 5G est une technologie de réseau sans fil qui a été largement médiatisée pour ses performances plus rapides, d’une couverture plus large et d’une meilleure capacité de réseau que les générations précédentes de réseaux mobiles. Les entreprises de télécommunications ont promis des vitesses de téléchargement ultra-rapides allant jusqu’à 20 Gbps, des temps de latence inférieurs à une milliseconde, ainsi qu’une capacité réseau plus élevée pour gérer le trafic des données provenant d’un grand nombre d’appareils connectés.

La 5G devrait permettre des avancées significatives dans des domaines tels que la réalité augmentée et virtuelle, les voitures autonomes, les soins de santé à distance, l’agriculture intelligente, les villes intelligentes et bien plus encore. Les fournisseurs réseau ont également promis des économies d’énergie, une fiabilité accrue et une meilleure sécurité pour les utilisateurs.

Pourquoi la 5G est en difficulté ?

Actuellement, la 5G rencontre des difficultés, car elle ne répond pas vraiment aux attentes des consommateurs. Selon Dario Talmesio, directeur des recherches à l’Omdia, la 5G n’a pas su attirer les utilisateurs grand public. “Presque tout le monde, tant les fournisseurs de services que les consommateurs ont été déçus par la 5G. En plus, elle n’a pas pu générer l’engouement des sociétés.”

Les entreprises de télécommunications ont tenté de commercialiser la 5G en faisant croire que les moindres changements étaient des innovations révolutionnaires. Cependant, les bénéfices qu’offre cette technologie restent incompris par la plupart des utilisateurs.

Les consommateurs qui ont été interrogés lors d’un sondage ont exprimé leur enthousiasme pour la 5G, mais ont admis avoir une idée vague de ses avantages. La plupart ne comprennent pas encore les changements que ça apporte par rapport à la 4G. C’est pourquoi la 5G rencontre des difficultés pour convaincre les consommateurs de son utilité.

Certains représentants restent enthousiastes

Alors que la 5G suscite des inquiétudes croissantes quant à son impact sur la santé et l’environnement, certains représentants de l’industrie restent enthousiastes à l’égard de cette technologie. Ericsson a déclaré que les licenciements massifs de l’entreprise n’avaient aucun lien à la faible adoption de la 5G. C’est plutôt à une adaptation de ses niveaux d’investissement en fonction de l’offre sur le marché actuel. Au MWC, une proportion considérable de l’attention de la société mettait en valeur les avancées de la 5G. Elle a clairement affirmé son intention de persévérer dans la recherche et le développement de cette technologie.

De même, l’opérateur téléphonique Verizon a déclaré que la 5G avait un potentiel de transformation incroyable. Il convient de remarquer que Verizon a été parmi les pionniers à mettre en place la technologie 5G aux États-Unis. La question est de savoir si les utilisateurs ordinaires seront aussi enthousiastes que les autres concernant cette nouvelle technologie.