Pourquoi votre patron n’est pas prêt pour la révolution IA 

87 % des travailleurs apprécient la révolution IA dans leurs secteurs respectifs. Cependant, la majorité des employeurs sont réticents à l’utilisation massive de cet outil.

Intelligence artificielle générative, outil d’analyse, et encore plus. La révolution IA est en train de gagner du terrain dans le secteur de l’emploi. Les travailleurs ont vu leur productivité s’améliorer depuis l’instauration de cette méthode de fonctionnement. Toutefois, les employeurs ne sont pas convaincus de la place de l’IA dans le domaine professionnel. En effet, cet outil pourra bouleverser tout ce qu’on a connu depuis des siècles.

Une transformation du secteur de l’emploi

Les géants de la haute technologie ont instauré la révolution IA depuis quelques années. Les entreprises de la Silicon Valley sont désormais les références dans cette catégorie. C’est une évidence, car ces multinationales se fondent avant tout sur le numérique.

Et les autres entreprises dans toute cette situation ? Certains employeurs ne sont pas encore prêts à ce changement. Si on veut se focaliser sur l’IA, il faut opter pour une réorganisation à grande échelle. Certaines fonctions seront automatisées, et gérées par des spécialistes respectifs. Le nombre de « salariés humains » pourra aussi diminuer d’ici peu. Des situations difficiles à gérer pour certaines entreprises.

Mais il existe des solutions pour remédier à ce problème. Les salariés sont affectés vers d’autres services avec des fonctions différentes.

De plus, il faut former les employés à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Les coûts peuvent être conséquents, surtout si l’IA est assez complexe. Les industries sont les plus concernées par cette situation.

Et même si l’entreprise donne son feu vert, la révolution IA va s’installer petit à petit. Les résultats ne seront appréciables qu’après quelques années.

Les données seront de plus en plus vulnérables au début d’une révolution IA

Cette situation est aussi un obstacle considérable pour les employeurs. Pour procéder à l’utilisation d’une intelligence artificielle, l’entreprise doit organiser ses données internes. Sans un expert en cybersécurité et en big data, les informations sont vulnérables à des cyberattaques. Les hackers pourront alors exploiter ces données, et les vendre sur le dark web. Mais certains vont utiliser le chantage pour soutirer de l’argent à l’entreprise en question.

La protection des données nécessite des financements considérables. Les grandes entreprises peuvent trouver les fonds sans trop de difficulté. Mais les PME, et les start-ups ne peuvent pas avoir ce privilège.

La difficulté des recrutements, un obstacle à la révolution IA

L’intelligence artificielle est un outil assez complexe. Il existe plusieurs branches, avec des algorithmes différents. Certes, il y a plusieurs spécialistes en activité actuellement. Toutefois, l’offre n’arrive pas à compenser la demande. Les plus expérimentés dans ce domaine exercent déjà dans les firmes les plus réputées. Et ces professionnels sont rémunérés à prix d’or grâce à leurs savoir-faire.

43 % des entreprises estiment que la difficulté de recrutement, et le manque de compétences sont les obstacles de la révolution IA.

Il faut alors attendre l’émergence des jeunes talents, qui sont encore en cours de formation. D’ici quelques années, toutes les entreprises peuvent avoir des spécialistes en IA dans leur rang.