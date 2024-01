Vous avez dépensé des milliers dans une PP NFT ? Elon Musk les bannit de X

X, le réseau social d’Elon Musk a voulu innover pour cette année 2024. En plus des changements, il ne sera plus possible d’afficher une photo de profil basée sur un NFT. Et cette tendance n’épargne pas les abonnés payants. Comme quoi, la promotion des cryptomonnaies ne sera plus si facile sur cette plateforme.

2022 a été une année remarquable pour les adeptes de la cryptomonnaie. Les utilisateurs pouvaient afficher un NFT sur leur profil. C’était alors une opportunité en or pour développer son business sur X (anciennement Twitter). Cependant, Elon Musk vient de changer les règles sur son réseau social. Désormais, il ne sera plus possible de mettre en image ce crypto sur son profil. Avec cette approche, X adopte les mêmes stratégies que les plateformes de Meta.

Une douche froide pour les utilisateurs de crypto

« En tant qu’abonné Premium, vous pouvez créer une personnalisation de votre profil afin de pouvoir afficher les NFT que vous possédez dans une photo de profil en forme hexagonale sur votre compte. Après une connexion temporaire à votre portefeuille crypto qui vous permet de configurer une NFT comme photo de profil, votre actif numérique s’affiche sous une forme hexagonale spéciale qui vous identifie en tant que propriétaire de ce NFT. »

Ce communiqué n’est plus qu’un souvenir sur X. En effet, Elon Musk a annoncé sa vision pour l’année 2024. Il veut lancer des réformes sur X. Son réseau social va désormais se baser sur des outils IA. Et c’est un changement considérable pour tous les utilisateurs.

Par contre, la plateforme a supprimé une fonctionnalité destinée aux adeptes des cryptomonnaies. Il n’est plus possible d’afficher un NFT sur son profil. Et X n’a pas fait une annonce avant cette démarche. Le réseau social a enlevé cette option en toute discrétion.

De son côté, X n’a pas encore émis de commentaires après cette décision. Malgré tout, les utilisateurs attendent avec impatience une explication de la part de la plateforme.

🤯❌ Elon Musk’s X Abandons NFT Profile Pictures, Sidelining Ethereum Integration



Investigate further 👇 — Cryptonews.com (@cryptonews) January 11, 2024

Vers une nouvelle ère des crypto sur les réseaux sociaux ?

Les NFT sont devenues des sources d’investissement exceptionnelles en quelques mois. Ces monnaies virtuelles ont rapporté des millions de dollars à plusieurs utilisateurs. Toutefois, la promotion de ces placements n’est plus des références sur les réseaux sociaux.

Facebook et Instagram ont été les premiers à supprimer la promotion des NFT sur les photos de profil. Cette approche témoignait déjà de la réticence de ces plateformes concernant ce crypto. X a ensuite suivi la tendance mardi dernier. Les adeptes devraient alors envisager de nouvelles stratégies pour promouvoir les transactions.

Les NFT, victimes du marché des cryptomonnaies

Certains spécialistes ont voulu analyser cette décision de X. Selon eux, la dévalorisation spectaculaire des NFT figure parmi les raisons les plus plausibles. En effet, ces cryptomonnaies ont connu une chute considérable depuis plusieurs mois. Ainsi, le réseau social d’Elon Musk désirait à tout prix limiter la promotion de ces crypto sur la plateforme. Bien sûr, ce ne sont que des théories venant de quelques spécialistes du marché des monnaies virtuelles.