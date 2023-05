Prélèvements non autorisés : la nouvelle arnaque se propage en France

Les consommateurs français sont confrontés à une nouvelle vague d’arnaques de prélèvements non autorisés. Les fraudeurs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour extorquer de l’argent aux victimes sans leur consentement.

Les consommateurs sont de plus en plus victimes de ces pratiques frauduleuses où les fraudeurs retirent de l’argent de leur compte sans leur consentement. Ces prélèvements peuvent être effectués de différentes manières par des gangs de hackers. À l’instar des escroqueries par phishing, les personnes âgées ou les personnes qui ne sont pas familières avec les nouvelles technologies, sont particulièrement exposées à cette forme d’arnaque.

Des prélèvements frauduleux jusqu’à plusieurs centaines d’euros signalés en Europe

Signal Arnaques, une plateforme d’alerte contre les fraudes, informe que des opérations frauduleuses ont été détectées sur les comptes bancaires. Cela soulève des préoccupations. Les enquêtes rapportent que des prélèvements européens non autorisés ont été opérés sur les comptes des clients. Les sommes ont atteint plusieurs centaines d’euros. De plus, ces incidents ont été confirmés par les récits recueillis. Ces témoignages ont identifié une société étrange appelée ENS, qui aurait effectué des travaux de maintenance.

Cependant, la cause de cette vague de fraudes n’est pas encore claire. Selon Signal-Arnaques, des escrocs pourraient utiliser des fichiers d’IBAN pour effectuer des prélèvements sans l’autorisation des clients. Il est difficile de déterminer si cette situation résulte d’une faille dans la procédure de transmission des mandats, d’une erreur de la part des banques dans la vérification des mandats ou d’un problème informatique. Les victimes de ces fraudes doivent donc être très attentives à leurs comptes bancaires.

Des prélèvements suspects chez BPCE : des clients victimes d’arnaque

RTL a demandé des explications techniques à BPCE, le groupe bancaire responsable de la Caisse d’Épargne. L’entreprise a été questionnée sur les prélèvements non autorisés effectués sur les comptes de certains de ses clients. Toutefois, BPCE a refusé de répondre à ces demandes. La banque a pourtant affirmé que ses clients n’ont pas été affectés. Ils ont affirmé que les fonds ont été crédités ou les procédures d’annulation ont été déclenchées. Tout cela avant que les prélèvements n’apparaissent sur les comptes des clients. Les personnes touchées par ces prélèvements doivent prendre contact avec leur conseiller bancaire pour s’opposer aux futurs prélèvements non autorisés. BPCE doit rembourser toute opération non autorisée sur le compte d’un client en 13 mois, selon un site spécialisé. En outre, les prélèvements SEPA, même autorisés, peuvent être annulés dans les 8 semaines suivant leur exécution.

Comment éviter une arnaque de prélèvement bancaire non autorisé

Pour éviter les prélèvements bancaires non autorisés, il est important de prendre certaines mesures de sécurité. Tout d’abord, il est recommandé de garder ses informations de compte confidentielles et de ne jamais les partager avec des tiers non fiables. Il est également important de surveiller régulièrement les transactions effectuées sur son compte et de signaler rapidement toute activité suspecte à sa banque. Il est conseillé de vérifier régulièrement les relevés bancaires pour détecter tout prélèvement non autorisé ou toute autre erreur.

Enfin, il est recommandé de configurer des alertes de sécurité pour être informé immédiatement de toute activité suspecte sur son compte bancaire. En suivant ces mesures de sécurité, on peut réduire considérablement les risques de prélèvements bancaires non autorisés.