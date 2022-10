Les principaux avantages de l’utilisation d’une chaîne de production automatisée

Une productivité accrue

Une chaîne de production automatisée se compose de systèmes de transmission et de contrôle ainsi que de plusieurs outils de travail automatisés. Ces machines effectuent chacune une tâche ou une opération spécifique. Ce procédé consiste à faire entrer des matières premières pour en faire sortir des produits finis, avec peu ou pas d’intervention humaine. Découvrez pourquoi il faut envisager de recourir à une chaîne de production automatisée.

Divers facteurs peuvent limiter la productivité des employés, notamment les pauses, les déjeuners et les horaires de travail. L’un des avantages importants du projet d’usinage CNC est l’augmentation de la productivité globale. En effet, un système automatisé a la capacité de travailler à une vitesse constante, sans surveillance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De fait, de nouveaux produits peuvent être introduits plus rapidement dans le processus de production. Leur programmation peut en outre être effectuée hors ligne sans perturber les processus existants.

En outre, le fait de permettre à l’entreprise d’augmenter sa production entraînera éventuellement la création d’emplois dans d’autres secteurs. Les employés peuvent ainsi être affectés à des tâches plus stratégiques mettant en valeur leur expertise particulière.

Sécurité des travailleurs

Les usines et les chaînes de production ne sont pas toujours les endroits les plus sûrs pour les employés. Elles sont équipées de grandes machines qui peuvent être dangereuses pour les personnes qui y travaillent. Parmi les avantages de l’utilisation de chaînes de production automatisées figure l’amélioration de la sécurité des employés. En effet, les machines automatisées se chargent des tâches dangereuses ou du travail dans des endroits dangereux, limitant ainsi les accidents du travail.

En outre, l’utilisation d’un processus plus rationnel contribue à réduire l’empreinte carbone de l’entreprise.

Réduire les coûts

Bien que les systèmes automatisés puissent représenter un investissement important au départ, ils en valent la peine à long terme. En fait, ces derniers permettent de réaliser des économies immédiates, car il y aura moins de pertes de produits.

Comme les robots sont cohérents, il est possible de mieux prévoir le calendrier et le coût de chaque projet, ce qui améliore également les relations avec les clients. Avec des délais plus courts, des coûts d’exploitation réduits et une meilleure production, le retour sur investissement (ROI) est plus rapide.

Des améliorations opérationnelles doivent être apportées au sein de l’entreprise pour rester compétitives. Les avantages d’une ligne de production automatisée sont, comme vous pouvez le constater, infinis. Les employés peuvent désormais consacrer leur temps à des tâches plus gratifiantes, tandis que l’automatisation se charge des tâches répétitives et fastidieuses.

Ce processus permet d’augmenter la production, de réduire les coûts et, dans un avenir proche, de protéger l’environnement. Le moment est venu de tirer parti des technologies automatisées.