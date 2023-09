Razer dévoile un laptop à 5000 $ inspiré par Lamborghini : découvrez la bête en images

Des configurations à couper le souffle, avec un design épuré. Razer s’est inspiré de Lamborghini pour concevoir son laptop dernier cri.

Après la collaboration avec Dolce & Gabbana, Razer s’inspire désormais de Lamborghini. Le géant de la haute technologie mise avant tout sur le luxe pour surprendre les fans. Et cette tendance va s’associer avec une performance absolue. Le nouveau laptop de Razer va défier la concurrence d’ici peu. Certains spécialistes le placent même sur les hauts du podium.

La Lamborghini Revuelto, la source d’inspiration du nouveau Laptop de Razer

Razer veut du luxe avec son dernier laptop. Quoi de mieux que de s’inspirer de la nouvelle voiture tendance actuelle ? Le géant de la high-tech a alors la Lamborghini Revuelto comme modèle de référence.

Le fameux Razer Blade 16 X Automobili Lamborghini Édition sera dans les mains des passionnés d’ici peu.

Le design imite parfaitement la beauté de cette merveille. Le nouveau laptop dispose d’un châssis personnalisé, fidèle à la structure de la Lamborghini. Toutefois, Razer a aussi misé sur la solidité. Le châssis de cet ordinateur portable a été fabriqué en aluminium.

Les fans des voitures de sport ont aperçu une ressemblance aux phares de la Lamborghini.

Et pour pousser le goût du luxe à son summum, Razer a utilisé la couleur orange et noir mat de la marque allemande. En plus du jaune symbolique, ces deux couleurs font aussi la réputation de Lamborghini.

L’association de ce design et de la performance du laptop a une influence sur son prix. Désormais, il faut dépenser 5000 $ pour avoir cette merveille entre ses mains.

Un design épuré, avec une performance absolue

Commençons par le cœur de la bête. Le nouveau laptop de Razer est doté d’un processeur Intel Core i9 HX 13ème génération. C’est un des plus performants du marché, avec 24 cœurs et 32 threads. La carte graphique figure aussi parmi les prises des passionnées. En effet, la Razer Blade 16 édition spéciale dispose de la GeForce 4090. Cette GPU garantit une fluidité absolue pour tous les jeux récents. L’écran 16 pouces complète ce trio, avec une définition 4 K. Concernant le stockage, ce nouveau laptop est doté d’une SSD 4 To et 32 Go de RAM DDR5.

Le nouveau laptop de Razer pourra devenir un collector

Certes, le Razer Blade 16 éditions Lamborghini est un objet de luxe. Toutefois, cet ordinateur portable pourra attirer la convoitise des collectionneurs d’ici quelques années. En effet, l’entreprise ne va concevoir que 150 unités. Ce nouveau laptop de Razer est alors un investissement pour les connaisseurs. Il est possible que cette merveille se vende à prix d’or, avec un bénéfice considérable.

Par ailleurs, les passionnées peuvent combiner ce laptop par d’autres objets de luxe de la marque Razer. La collaboration avec Dolce & Gabbana a donné naissance au casque wireless Barracuda. Le fauteuil gaming Razer Enki est un fruit de cette association. D’autres articles, tels que les vêtements de luxe sont aussi à disposition des passionnées.