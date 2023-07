Razer victime d’un leak massif ? Clés de chiffrement, database et logins en vente !

Une enquête est en cours chez Razer suite à un possible piratage qui aurait impacté sa monnaie numérique, Razer Gold. Alors que les utilisateurs craignent pour la sécurité de leurs comptes, Razer considère la menace et sécurise ses plateformes.

Bien connue dans l’univers du gaming, Razer est une entreprise réputée pour ses produits high-tech et innovants. Que ce soit les souris, claviers ou casques, les passionnés de jeux vidéo reconnaissent le style caractéristique de la marque.

Cependant, aujourd’hui, Razer fait face à un défi de taille. Une possible intrusion dans ses systèmes menace sa monnaie numérique, Razer Gold, suscitant des inquiétudes parmi les propriétaires de comptes qui cherchent à protéger leurs précieuses récompenses virtuelles.

Razer se retrouve plongée au cœur d’une enquête concernant une possible intrusion malveillante dans ses systèmes. Cette situation met ainsi en péril son portefeuille en ligne, Razer Gold. Un premier signalement a été effectué par Falconfeeds.io sur Twitter. La publication dénonce un individu qui prétend vendre un ensemble de données de Razer. Les données incluent la database, le cryptage et le code source de l’entreprise.

A user in the hackers forum claims to be selling the Razer (https://t.co/zx3kFjK1mT) database , source code, encryption key, etc. Razer Gaming firm had a data leak in 2020. The authenticity of the claim has yet to be verified.#USA#Razer #DataBreach #CyberRisk #gaming pic.twitter.com/Y6T1juX2mo