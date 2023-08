Y a-t-il un pilote dans l’avion ? Non ! Ce robot IA va les remplacer

Le Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) a développé un robot IA pilote baptisé Pibot. Selon les chercheurs et les ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet, ce robot est capable de mémoriser les cartes de vol mondiales pour effectuer des missions de vol sans erreur sur n’importe quelle route aérienne.

Robot pilote : Pibot a réussi avec brio son vol d’essai sur simulateur

Des chercheurs et des ingénieurs coréens du KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) ont mis au point le premier pilote humanoïde au monde baptisé Pibot. L’équipe, dirigée par le professeur David Shim Hyunchul, a soumis le robot à un test de vol sur simulateur.

Le robot pilote a réussi avec brio sa simulation de vol sans que l’équipe n’ait eu à faire des ajustement sur l’humanoïde. L’équipe explique que Pibot combine intelligence artificielle et technologies robotiques. Il peut traiter le langage naturel du manuel de vol et contrôler le fonctionnement du vol en temps réel.

L’humanoïde est capable de mémoriser les cartes de vol mondiales pour effectuer des missions de vol sans erreur sur n’importe quelle route aérienne. Pibot peut également utiliser la technologie AI de ChatGPT pour stocker les informations du manuel de vol de référence.

Ce manuel offre aux pilotes un accès rapide à toutes les procédures applicables aux cas d’urgence. En assimilant ce document, le robot peut réagir plus rapidement que les pilotes humains en cas d’urgence. Cela lui permet aussi de calculer des itinéraires sûrs à la volée en fonction des conditions de vol et de l’état de l’avion.

Agir en tant que pilote ou copilote

Pibot, le robot pilote peut se connecter directement aux avions et communiquer avec les contrôleurs aériens ainsi que l’équipage en utilisant la synthèse vocale. L’ensemble de ses capacités lui permet d’agir efficacement en tant que pilote ou copilote.

Les compétences de Pibot se limitent à l’aviation. Mesurant 160 cm de haut et pesant 65 kg, sa conception humanoïde lui permet d’assumer d’autres rôles comme la conduite de voitures, de chars et même le commandement de navires.

Pibot a été conçu pour être polyvalent. « Changer les habitudes est difficile, car elles restent avec nous. Mais avec notre robot pilote, une fois que vous lui avez appris les spécificités d’un avion, il vous suffit de cliquer sur le type d’avion et c’est bon », explique David Shim Hyunchul.

« Les humains peuvent manipuler différents avions, mais ils s’habituent à certaines habitudes liées à des avions spécifiques. Ainsi, lorsqu’ils essaient de changer d’avion, cela nécessite des formations supplémentaires », ajoute-t-il. Pibot est encore en cours de développement, mais l’équipe prévoit de le finaliser d’ici 2026.

Par contre les chercheurs n’ont livré aucun détail sur les réelles futures attributions de ce robot pilote. Est-il conçu pour remplacer les humains ou sera-t-il utilisé en renfort dans certaines situations à risque ? À voir.