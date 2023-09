New York : Un robot policier déployé dans les couloirs du métro

Les autorités new-yorkaises déploient un robot policier dans le métro de Times Square. Ce prototype est loin de ressembler à RoboCop des films d’action.

C’est donc une nouvelle mesure de sécurité que lance la police new-yorkaise. Celle-ci consiste en une machine autonome pour le maintien de la paix. En effet, K5 est un robot policier qui se baladera dans les couloirs du métro de Times Square. Soulignons que ses capacités sont pour l’instant limitées.

Un R2-D2 massif au lieu d’un RoboCop

Quand on dit robot policier, on pense directement à la figure emblématique de RoboCop. Celle-ci n’est plus à présenter aux connaisseurs de la culture populaire. Il s’agit d’un personnage de cinéma, un policier mortellement blessé transformé en machine à la suite d’une fusillade. Celui-ci est déployé dans la ville de Detroit pour combattre le crime.

Rappelons que le public a découvert le personnage dans le film remarquable de Paul Verhoeven, RoboCop, sorti en 1987. Par ailleurs, une nouvelle version, réalisée par José Padilha, a réintroduit le personnage en 2014.

Le robot policier dans le métro new-yorkais n’est pas un modèle bipède inspiré de RoboCop. Son design évoque davantage R2-D2, le célèbre droïde de l’univers Star Wars. « Une poubelle à roulettes », s’est amusé un haut responsable de la police dans le New York Times. K5 ne possède aucun membre pour se mouvoir.

Un robot policier seulement pour patrouiller dans le métro

L’allusion à une version massive de R2-D2 n’est pas une exagération. En effet, K5 pèse plus de 190 kg et fait presque la taille d’une personne adulte. Notons qu’à côté du maire de New York, Eric Adams, le nouveau robot policier n’est court que d’une tête.

D’autre part, la machine de maintien de l’ordre dispose de 4 caméras. Il faut préciser que celles-ci ne permettent pas d’enregistrer le son. Leur fonction se limite à l’enregistrement des images. Le maire précise d’ailleurs dans son discours que K5 peut « enregistrer des vidéos pouvant être visionnées en cas d’urgence ou de crime ».

Visiblement, le robot policier ne peut pas répondre aux urgences réelles. Il ne possède pas les capacités d’appréhender physiquement ou verbalement un suspect. La seule aide proposée aux usagers du métro de Times Square est de contacter un opérateur de police pour signaler un incident ou poser une question. Notons que cette option s’active avec un bouton.

Deux mois d’essai pour le patrouilleur robotique

Les autorités new-yorkaises n’ont apporté aucune précision quant à l’utilisation des images que prendra K5. Est-ce que des services de la police consulteront en direct les vidéos ? Existe-t-il une unité spéciale dont la mission sera exclusivement de porter une attention particulière sur les images enregistrées ?

Quoi qu’il en soit, le robot va patrouiller dans les couloirs du métro de Times Squares au cours des deux prochains mois. Les autorités ont décidé une session quotidienne de minuit à 06h00. Les services de K5 coûteront 9 dollars de l’heure à la ville de New York. Précisons que le robot est une conception de l’entreprise californienne Knightscope.