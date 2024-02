Surprise ! Cette startup dévoile ses robots qui construisent plus vite que l’humain

Hadrian X, le robot de la startup Monumental sera bientôt une référence dans le domaine de la construction. En effet, cette innovation prend en charge plusieurs missions éprouvantes pour un travailleur humain. Serait-ce la solution contre la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine des travaux publics ?

Amsterdam Monumental, la startup néerlandaise située à Paris sort enfin du silence. Elle vient de lever un financement de 23,2 millions d’euros. Cet investissement sera versé dans la production des robots Hadrian X. Ces derniers seront la lumière au bout du tunnel pour l’Europe. À noter que le vieux continent souffre d’un manque de ressources humaines perpétuelles depuis des années.

Hadrian X: la solution pour booster les constructions de logement en Europe

57 % des pays européens sont confrontés à une pénurie de main-d’œuvre dans le domaine des travaux publics. Cette situation est un obstacle pour la construction de bâtiments neufs. D’ici quelques années, des millions d’Européens ne bénéficieront plus de logements confortables. C’est ici que les robots Hadrian X interviennent.

« Le secteur de la construction est l’un des plus grands et des plus importants au monde, mais il est freiné par la pénurie mondiale de main-d’œuvre et la hausse des coûts de la chaîne d’approvisionnement. Chez Monumental, nous travaillons pour aider l’industrie à relever ces défis » Salar al Khafaji, co-fondateur et PDG de Monumental.

Des robots boostés par l’IA

Les modèles Hadrian X sont de véritables innovations technologiques. À première vue, ce sont des véhicules électriques banaux. Mais il faut se focaliser sur son algorithme pour apprécier sa performance. À l’aide de l’IA de Monumental Software, chaque robot est capable de détecter les obstacles afin de les contourner. Il peut alors œuvrer sur tous les chantiers, peu importe leur étendue. Et ce n’est pas tout.

Le robot Hadrian X est aussi apte à placer avec précision les blocs de brique, selon la configuration souhaitée. L’engin est doté de plusieurs capteurs, d’un système de vision par ordinateur, ainsi que de deux grues. Ces machines transportent les briques, construisent les murs, le tout avec une vitesse hallucinante.

« Nos robots sont agiles, intelligents, et adaptables (…) Ils révolutionneront, non seulement la manière dont les bâtiments sont construits, mais transformeront également le secteur de la construction lui-même » Salar al Khafaji.

Cependant, les travailleurs humains doivent toujours intervenir pour affiner les résultats. Dans le cas présent, les robots Hadrian X ne prennent pas encore en charge les tâches de finition. Un maçon doit alors lisser le mortier, ou solidifier les attaques des murs si nécessaire.

Et le prix ?

Cette question se pose dans la tête des professionnels du bâtiment. À l’heure actuelle, Monumental ne prévoit pas de vendre ses robots Hadrian X aux entreprises intéressées. À la place, elle va proposer un service particulier aux clients. Les robots se chargeront de la pose de briques sur les chantiers. Les coûts de ces prestations sont comparables à ceux d’un travailleur humain.

« Cela supprime le risque financier pour les entreprises impliquées dans l’achat et l’exploitation des machines tout en réduisant le risque technique lié à l’apprentissage, et à la validation de la technologie » déclare Monumental.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.