Robots travailleurs : faut-il craindre une vague de chômage massif ?

En avril dernier, une vidéo intrigante a fait le buzz sur internet. On y voyait des robots ressemblant trait pour trait à des humains. Malgré leur aspect ultra-réaliste, il s'agissait en fait de simples mannequins animatroniques créés par une entreprise chinoise. Ils ont néanmoins ravivé les craintes d'une automatisation poussée à l'extrême et d'un risque de chômage de masse partout dans le monde.

2024, l'année des robots travailleurs

Et pour cause, 2024 marque l'arrivée sur le marché des premiers robots capables d'effectuer toutes sortes de tâches grâce à l'intelligence artificielle. Dotés de capacités d'apprentissage, ces machines polyvalentes peuvent être déployées dans de nombreux secteurs d'activité comme le bâtiment, l'industrie ou les services.

Devant cet immense marché, la course à l'innovation a pris son envol. Les géants technologiques chinois, tels que Unitree, UBTech/Baidu et Astribot, et nord-américains, tels que Tesla, Figure et Sanctuary, se livrent une bataille féroce pour la position de leader. Chacun rivalise d'ingéniosité pour mettre au point des robots de plus en plus efficaces, agiles et productifs, vantant inlassablement la montée en puissance de sa dernière génération de machines.

Quels impacts sur l'emploi ?

Si ces robots promettent des gains d'efficacité, ils soulèvent aussi la crainte de pertes massives d'emplois humains, remplacés par ces machines infatigables. C'est pourquoi de nombreux pays réfléchissent déjà à une régulation de leur utilisation, avec des règles juridiques et éthiques claires.

Cependant, cette vague robotique représente aussi des opportunités à ne pas manquer. De nouveaux métiers vont émerger autour de leur conception, maintenance et programmation. Leur déploiement généralisé pourrait aussi permettre le développement de nouveaux services.

Mais pour en tirer profit, les entreprises et les systèmes éducatifs doivent anticiper en formant dès à présent aux compétences de demain. Une évolution que chacun devra préparer pour ne pas subir les changements à venir mais en être acteur.

