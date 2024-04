SAP Labs France étend son innovation en IA avec un nouveau centre à Sophia Antipolis

SAP Labs France inaugure son Centre d'Expérience Client dédié à l'intelligence artificielle. Cet événement marque une étape clé dans la promotion de l'innovation et de l'excellence technologique par SAP.

Le centre se situe dans la technopole de Sophia Antipolis, un hub européen majeur pour la technologie et l'innovation. Cet espace vise à transformer la manière dont les entreprises perçoivent et utilisent l'IA dans leurs opérations quotidiennes.

Un espace d'immersion dans l'intelligence artificielle

Le nouveau centre propose une expérience immersive où les clients peuvent découvrir l'IA. Les visiteurs explorent l'utilisation de l'IA dans divers domaines tels que l'art, la cybersécurité et la transition énergétique. Ils découvrent aussi Joule, le nouvel assistant IA de SAP, qui simplifie l'utilisation des systèmes SAP. Ce parcours interactif offre aux visiteurs une chance unique de voir l'IA en action. Cela offre par conséquent des solutions réalistes et pratiques adaptées à leurs besoins spécifiques.

Renforcer l'innovation et l'interaction client

L'objectif de SAP Labs France est d'encourager l'interaction directe entre ses clients et les équipes de développement. Le centre démontre l'impact de l'IA sur le monde du travail et encourage l'innovation quotidienne. Il joue également un rôle clé dans la promotion des technologies avancées auprès des talents locaux et régionaux. Ce lieu devient un point de rencontre pour l'innovation, où les idées nouvelles peuvent être testées et intégrées dans des solutions concrètes.

SAP Labs France, un pilier de l'expertise technologique à Sophia Antipolis

Depuis 1998, SAP Labs France est un acteur majeur à Sophia Antipolis. Elle a contribué au développement technologique de la région. Avec 450 collaborateurs dédiés à la R&D, l'entreprise est membre du consortium ICAIR et soutient l'Institut Interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle 3IA. Le site de Sophia Antipolis s'est distingué par son environnement dynamique et collaboratif, idéal pour le partage des connaissances et des meilleures pratiques dans le domaine de l'IA.

Vision et ambitions du nouveau centre

Stefan Steinle, Executive Vice President, Head of SAP Customer Support, souligne l'enthousiasme des clients pour les innovations pilotées par l'IA.

« Lorsqu'il s'agit d'innovations pilotées par l'IA, les attentes et l'enthousiasme de nos clients sont importants. Ils comptent sur nous pour exploiter tout le potentiel de l'IA et proposer des innovations de haut niveau. Ils veulent en outre pouvoir découvrir l'innovation à moindre effort. Le Customer Experience Center de SAP à Sophia Antipolis, dédié à l'IA, présente nos dernières innovations et la façon dont nos collaborateurs s'engagent et innovent grâce à l'IA. Associées au support client piloté par l'IA de SAP, ces innovations renforcent considérablement la facilité d'utilisation et la valeur des solutions SAP, et favorisent les parcours de transformation propres à chacun de nos clients. » a déclaré Stefan Steinle.

Cet investissement de SAP à Sophia Antipolis est un témoignage de l'importance croissante de l'IA dans l'écosystème technologique actuel. Il offre des opportunités nouvelles et passionnantes pour l'avenir. Le centre est non seulement un point de convergence pour les dernières technologies mais aussi une vitrine de l'engagement de SAP envers l'innovation et le support continu à ses clients.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.