Vous aurez très bientôt votre propre secrétaire IA, selon le fondateur de Google DeepMind

On assiste déjà à la révolution de l’IA et selon Mustafa Suleyman, cofondateur de Google DeepMind, cette technologie sera bientôt accessible à tous.

Lors d’une interview avec CNBC, Suleyman a prédit que d’ici cinq ans, chaque individu disposera de son propre secrétaire alimenté par l’IA. « La machine est déjà en route ! Et la réduction des coûts et à la généralisation de l’intelligence artificielle rendra tout cela possible dans un avenir proche », a-t-il ajouté.

Plus précisément, Suleyman, actuellement PDG d’Inflection AI, la startup derrière le chatbot IA appelé Pi, a annoncé que tout le monde aura accès à une IA qui le connaît. Autrement dit, un système plus intelligent et qui connaît l’histoire personnelle de son propriétaire.

Il a même envisagé que l’IA disposerait de la capacité à stocker des informations dans sa mémoire de travail. Ce qui permettrait à ce futur secrétaire IA d’offrir une vie plus simple et plus agréable aux propriétaires.

À titre d’exemple, selon Suleyman, cette IA sera capable de rationaliser votre journée. Elle va également vous aider à gérer votre temps, à stimuler votre créativité, à jouer le rôle d’assistant de recherche, et même à être un compagnon et un coach.

Une intelligence artificielle en tant que chef de cabinet personnel ?

Il estime que le rôle de l’IA ira au-delà de l’assistance personnelle. Mais aussi qu’elle pourrait être assimilée à un chef de cabinet personnel d’ici cinq ans. Un chef de cabinet est selon lui un poste de haut niveau dans une entreprise, destiné à aider les dirigeants à prendre des décisions éclairées.

L’IA jouerait un rôle similaire en connaissant intimement vos données personnelles, en s’alignant sur vos intérêts et en vous aidant dans la gestion et le traitement de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de votre cabinet.

Qu’en pensent Microsoft et Apple de cet éventuel secrétaire IA ?

Ces réflexions de Suleyman sur l’IA interviennent à un moment où les utilisateurs explorent de nouvelles façons d’intégrer des technologies d’IA générative, telles que ChatGPT d’OpenAI, dans leur vie quotidienne.

Depuis que a été lancé ChatGPT il y a presque un an, en novembre dernier pour être précis, on l’a utilisé pour accomplir différentes tâches. Cela va d’une simple planification de vacances à la création de code informatique, en passant par le développement de stratégies marketing et la génération de plans de cours.

Certains dirigeants des plus grandes enseignes de la technologie, dont Bill Gates de Microsoft et Tim Cook d’Apple, reconnaissent également le potentiel révolutionnaire de l’IA.

De son côté, Gates estime que l’IA est aussi fondamentale que la création d’Internet. Par ailleurs, Cook souligne son énorme potentiel pour affecter pratiquement tous les aspects de notre vie.

À Suleyman alors de conclure en affirmant qu’il est inévitable que tout le monde puisse bientôt bénéficier des incroyables capacités des secrétaires IA. La rendant aussi accessible et omniprésente que la marchandise courante, et améliorant ainsi l’intelligence et la productivité de chacun.