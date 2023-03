Silvergate : chronique de la chute d’un géant des crypto

La chute de la banque de crypto Silvergate a provoqué une véritable crise dans le milieu. Chronique de cette dégringolade.

Silvergate, une banque américaine de crypto, fait face à d’importantes difficultés financières depuis des semaines. Cette grave situation est la conséquence de la résiliation de plusieurs de ses partenariats et de l’enquête liée au FTX. Coinbase, Circle Bitstamp, Paxos et Galaxy Digital ont d’ailleurs coupé les ponts avec cette banque. Ses principaux partenaires ont interrompu tous services de transactions et avertissent leurs clients que les futurs dépôts sont aux risques des propriétaires.

L’imminente faillite de Slivergate, une situation prévisible

Les régulateurs de la banque avaient déjà prédit cette évaporation soudaine de la majeure partie de la base de dépôts pour de telles institutions. D’autant plus que la société de La Jolla, en Californie, a subi des pressions de la part des organismes de surveillance bancaires américains. Ces derniers exigeaient que les banques comme Silvergate ne se concentrent pas uniquement sur la crypto.

Les États-Unis ont donc pris conscience des nouveaux risques encourus sur le marché des cryptomonnaies. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre a quant à elle déclaré qu’elle ne comptait pas parler de Silvergate en particulier. Toutefois, elle a affirmé que le gouvernement continuerait à surveiller les rapports et qu’il est au courant de la situation.

Les indicateurs de la chute de Silvergate

Fondée en 1988, Silvergate s’est lancée dans les cryptomonnaies en 2013. Elle est rapidement devenue la banque préférée des utilisateurs de cryptomonnaies aux États-Unis. Quelques années après la création du bitcoin, elle a commencé à travailler avec des professionnels de ce milieu comme Coinbase et FTX.

Silvergate était à son summum en 2021. Son Silvergate Exchange Network a atteint un sommet au premier trimestre 2021. Cette année-là, elle a enregistré près de 406 milliards de dollars de transferts. Ce chiffre a chuté à 230 milliards de dollars au second semestre 2022.

Quant aux actifs de Silvergate, ils étaient de 16 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021. Ce chiffre a aussi chuté à 11,4 milliards de dollars. Au dernier trimestre de 2022, Silvergate ne maintenait plus que 5,4 % du capital par rapport à ses actifs globaux et avait un ratio de 10,9 %. Notez que les règles de capital des banques américaines stipulaient qu’en dessous de 5 %, les régulateurs devraient intervenir en urgence.

Silvergate a perdu plus de 8 milliards de dollars de dépôts de ses clients utilisant des crypto au cours des derniers mois de 2022. Son bloc d’activité principal quant à lui, s’effondrait sous l’implosion de l’industrie. Cette perte colossale lui a laissé moins d’un tiers de ses dépôts de réserve. De ce fait, Silvergate a dû vendre des produits dérivés et des titres avec une perte de 718 millions de dollars. Ce fait l’a forcé à supprimer 40 % de ses effectifs en début d’année.

Le 08 mars, la banque annonce sa dissolution et sa liquidation volontaire, point final à sa chute phénoménale.