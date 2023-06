Smartphone : supprimez d’urgence ces 2 applis qui vident la batterie

Découvrez comment éliminer instantanément les coupables invisibles qui épuisent la batterie de votre smartphone. Ces deux applications insoupçonnées sont responsables du drainage rapide de votre batterie.

Il est crucial de repérer et de supprimer ces deux applis qui vampirisent votre batterie, pour une meilleure autonomie. En les éliminant sans tarder, vous pourrez profiter pleinement de votre smartphone.

Pourquoi la batterie de votre smartphone se décharge-t-elle rapidement ?

L’endurance de la batterie a émergé en tant qu’un des facteurs primordiaux lors de l’acquisition ou de l’utilisation d’un téléphone intelligent. Ainsi, la longévité de la batterie est souvent considérée comme le critère primordial par les utilisateurs pour évaluer les performances d’un téléphone.

Cependant, il se peut que la vidange de la batterie ne soit pas imputable au matériel en question. En réalité, les applications présentes sur le dispositif peuvent être les principales responsables de cette surconsommation d’énergie.

Malgré leur inactivité, de multiples applications restent actives en second plan. Cela peut entraîner une consommation rapide de la batterie. Il est donc envisageable de modifier les réglages pour éviter que les applications se mettent à jour en arrière-plan. Néanmoins, il est recommandé de les désinstaller intégralement si elles ne sont pas utilisées de manière fréquente.

Parmi les suspects classiques comme Facebook et Instagram, deux autres applications surprenantes mais très populaires ont été révélées par Zeeshan Arif. Ce dernier est le fondateur et PDG de Whizpool, une société spécialisée en solutions logicielles. Par ailleurs, ces applications peuvent avoir un impact significatif sur la durée de vie de la batterie.

Quelles applications supprimer pour préserver l’autonomie de votre batterie ?

Une application éventuellement réclamant une suppression est l’application Fitbit, qui jouit d’une renommée significative. En outre, les experts en technologie ont suggéré de se défaire éventuellement de cette célèbre application dédiée à la condition physique. Cette application engendre une consommation excessive de ressources téléphoniques. Selon Zeeshan Arif, « Cette application est parfaite pour surveiller l’état physique et le sommeil, mais elle consomme énormément d’énergie de la batterie. » Il a également suggéré : « Si vous avez un iPhone récent, désinstaller cette application vous fera économiser de nombreuses heures de charge de la batterie. »

Selon ses dires, l’application à supprimer en second lieu serait tout bonnement Skype. Cette plateforme de communication répandue permet aux utilisateurs d’effectuer des appels vidéo avec des personnes situées aux quatre coins de la planète.

Cependant, selon Zeeshan Arif, il est plus judicieux de choisir une alternative telle que WhatsApp et Viber si vous souhaitez préserver la durée de vie de votre batterie. L’utilisation des plateformes de réseaux sociaux via votre navigateur est également une option très avantageuse.

Comment prolonger l’autonomie de votre smartphone en optimisant sa batterie ?

Tout d’abord, diminuez la luminosité de l’écran ou activez le mode d’économie d’énergie. Désactivez également les notifications superflues et restreignez la synchronisation automatique des applications en tâche de fond.

En outre, désactivez le Bluetooth, Wi-Fi et géolocalisation inutilisés pour prolonger la durée de vie de votre batterie. Restreignez également l’utilisation des fonctionnalités énergivores comme la réalité augmentée ou les jeux graphiquement exigeants. Privilégiez les connexions cellulaires plutôt que le Wi-Fi lorsque cela est possible afin de prolonger l’autonomie de votre batterie. Il est conseillé d’éviter de laisser votre téléphone exposé directement au soleil ou dans des conditions extrêmes de température, car cela pourrait user votre batterie. Enfin, éteignez votre téléphone la nuit ou utilisez le mode avion si vous n’avez pas besoin d’être contacté.