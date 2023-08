Vous chargez votre smartphone dans votre chambre ? Voici pourquoi c’est une grave erreur

L’utilisation du téléphone est profondément ancrée dans notre quotidien et l’appareil nous suit parfois au lit, ce qui peut nous amener à le charger dans la chambre. Auquel cas, sachez que cette pratique est fortement déconseillée. Ne chargez plus votre smartphone dans votre chambre. Voici pourquoi.

Le smartphone dans la chambre perturbe le sommeil et le réveil

Si vous chargez votre smartphone dans la chambre, vous l’aurez en permanence à portée de main. Cela peut vous amener à une sur-utilisation de l’appareil, que ce soit avant le coucher ou au réveil.

Les études ont démontré que la lumière bleue émise par l’écran du téléphone (mais aussi de la tablette, de l’ordinateur portable, de la télé…) stimule l’organisme. Ce qui perturbe la production de la mélatonine, l’hormone du sommeil.

Garder son téléphone dans la chambre peut aussi vous mettre en hypervigilance. Autrement dit, le cerveau reste en alerte en attente des messages, d’éventuels appels, etc. Au réveil, vous aurez tendance à « sauter sur votre téléphone » sans donner le temps à votre organisme d’émerger du sommeil.

Le cerveau a besoin d’un certain laps de temps pour se réveiller naturellement à son rythme. Ne perturbez pas ce tampon pour garantir une bonne énergie et votre bien-être. Sans téléphone dans la chambre, vous dormirez plus rapidement et vous réveillerez dans de meilleures conditions.

Téléphone dans la chambre : la sempiternelle question des rayonnements

Les scientifiques n’ont pas encore fourni de preuves tangibles sur la nocivité des rayonnements émis par nos téléphones. Néanmoins, les questions autour des radiations soulèvent des doutes.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail évoque des risques liés à l’utilisation des téléphones. Des effets nocifs pourraient apparaître à long terme, explique-t-elle. L’agence recommande ainsi vivement d’éloigner le téléphone du lit la nuit. Autrement dit, ne chargez pas votre smartphone dans la chambre.

Dans tous les cas, pour éviter toute perturbation, la meilleure solution reste encore de laisser votre téléphone dans les pièces de vie. Dans la foulée, coupez le Wi-Fi. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, cultivez de nouvelles habitudes, comme la lecture par exemple.

Fixez-vous également des objectifs arbitraires : éteindre le téléphone dès le dîner, attendre jusqu’au petit-déjeuner ou après votre douche avant de le rallumer, etc. Plus vous accordez de temps à votre cerveau pour se reposer et se réveiller naturellement, mieux c’est. Idéalement, faites de votre chambre une zone sans écran.