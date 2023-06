Snowflake et Nvidia vont permettre à tous de créer des IA génératives : tout savoir

Snowflake et Nvidia se sont associés pour offrir aux entreprises une plateforme d’IA générative personnalisée. Cette plateforme sera disponible dans le Snowflake Data Cloud et permettra d’exploiter les données propriétaires des entreprises.

L’intelligence artificielle générative est en train de remodeler l’univers des affaires. Snowflake et Nvidia ont uni leurs forces pour offrir aux entreprises une plateforme révolutionnaire. Les applications d’IA générative personnalisées peuvent maintenant être créées en utilisant des données propriétaires au sein du Snowflake Data Cloud, le tout propulsé par Nvidia.

Snowflake et Nvidia s’allient pour des applications IA génératives dans Snowflake Data Cloud

Snowflake, expert dans la gestion de données, et Nvidia, géant du GPU, ont annoncé une collaboration passionnante au Snowflake Summit 2023. Ils marient la plateforme NeMo de Nvidia avec le Snowflake Data Cloud. Cela signifie que les entreprises peuvent utiliser leurs propres données dans Snowflake pour créer de grands modèles de langage. Ces LLM sont utiles pour des applications d’IA générative comme les chatbots, la recherche et bien plus.

Manuvir Das de Nvidia a mis l’accent sur l’unicité de ce partenariat. Il a dit que les clients peuvent personnaliser leurs modèles d’IA dans le cloud. Cela répond aux besoins spécifiques de chaque entreprise sans sortir les données d’un environnement sécurisé. En plus, cela réduit les coûts et la latence tout en gardant les données en sécurité. Le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, a souligné l’importance des données. Il a dit que Nvidia et Snowflake construiront une usine d’IA. Cela aidera les entreprises à transformer leurs données en modèles d’IA personnalisés. Ces modèles alimenteront de nouvelles applications révolutionnaires directement depuis le cloud.

Données propriétaires, la clé du succès

Selon Nvidia, les entreprises ont maintenant de nouvelles opportunités. Elles peuvent utiliser leurs données, qui peuvent être énormes, pour créer et affiner des LLM personnalisés. Cela permet le développement d’applications et services spécifiques à l’entreprise.

Das explique que les entreprises ayant des modèles d’IA personnalisés garderont une longueur d’avance. En effet, personnaliser les LLM en utilisant des techniques de réglage fin crée un modèle d’IA unique. Cela permet aux applications d’utiliser les connaissances accumulées de l’entreprise. Il a comparé cela à la différence entre un nouvel employé et un employé expérimenté. Créer un LLM demande de former un modèle avec beaucoup de données. Das dit qu’il faut des données abondantes, un modèle solide, et des capacités de calcul rapides. La collaboration entre Snowflake et Nvidia rassemble ces trois éléments.

Il a mentionné que plus de 8 000 clients de Snowflake stockent des exaoctets de données. Ces données sont comme du carburant pour créer des modèles d’IA personnalisés. Nvidia NeMo, avec sa plate-forme de calcul accéléré, fournira les ressources nécessaires à l’intérieur de Snowflake Data Cloud. Cela rendra l’IA générative accessible aux entreprises. Enfin, Nvidia s’engage à offrir une informatique accélérée et une suite complète de logiciels d’IA. Ils travaillent ensemble pour intégrer le moteur Nvidia AI dans le Data Cloud de Snowflake. Das conclut que l’IA générative a le potentiel de transformer tous les secteurs en aidant les entreprises à créer des modèles personnalisés avec leurs précieuses données.