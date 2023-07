Starlink à moitié prix : une bonne solution si vous n’avez pas la fibre ?

Starlink, le nouveau service internet d’Elon Musk, est actuellement en promo. C’est le moment de profiter d’une offre encore mieux que la fibre.

Dans un monde de plus en plus connecté, l’accès à une connexion internet fiable et rapide est devenu essentiel. Cependant, de nombreuses régions rurales et éloignées sont encore confrontées à un défi de taille : l’absence de fibre optique. Heureusement, une solution révolutionnaire a fait son apparition : Starlink. Lancé par SpaceX, le programme propose une connectivité internet via un réseau de satellites en orbite basse.

Starlink : une solution efficace pour une large couverture internet

Starlink, le projet innovant de SpaceX dirigé par Elon Musk, a pour ambition de connecter les zones éloignées de notre planète grâce à un réseau spatial à haut débit. Ce service vous dispense de l’utilisation des câbles et des mâts coûteux pour avoir accès à internet.

À la place des équipements habituels, vous aurez juste besoin d’installer une antenne parabolique et un routeur pour vous connecter à leurs satellites futuristes. En fait, le concept de Starlink repose sur l’utilisation de satellites en orbite basse pour apporter l’internet haut débit là où personne n’a osé aller.

Depuis 2018, SpaceX a déjà envoyé près de 3 000 satellites dans l’espace, et l’entreprise veut en envoyer jusqu’à 12 000 au total pour couvrir le maximum de zone géographique. Bien évidemment, ce service est particulièrement utile pour les gens qui vivent dans des endroits isolés où la fibre est inexistante.

.@ElonMusk Starlink Satellite Internet Review ⭐️⭐️⭐️⭐️

(Tap on image to expand) pic.twitter.com/zuNjG1wY8X — The TRUMP PAGE 🇺🇸 (@MichaelDeLauzon) July 10, 2023

Starlink réduit ses tarifs : – 20 % à vie sur l’abonnement

En temps normal, Starlink vous coûtera 50 € par mois pour le service, et vous devrez débourser 450 € supplémentaires pour l’antenne parabolique et le routeur. Cependant, le service lance actuellement une promotion de 20 % sur le tarif pour la souscription et pour l’abonnement.

Ainsi, le prix du kit est à 199 € et l’abonnement mensuel passe de 50 € à 40 €. Mieux encore, vous bénéficiez de cette réduction à vie si vous souscrivez avant le 31 juillet.

Cette offre promotionnelle rend l’offre de Starlink encore plus intéressante, en plus de sa large couverture. C’est donc l’occasion d’en profiter pour ceux qui résidant dans des zones où l’ADSL et la fibre sont limitées.

Avec une vitesse de téléchargement théorique maximale de 200 Mbit/s, vous pouvez surfer, diffuser des vidéos en streaming et jouer en ligne sans souci.

Promo internet : quelles sont les autres offres disponibles ?

Starlink n’est pas le seul à proposer une réduction en ce mois de juillet. D’autres fournisseurs d’accès internet proposent également des offres promotionnelles intéressantes. C’est l’occasion de prendre le temps de comparer pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Pour vous aider à choisir les offres les moins chères, nous avons rassemblé pour vous les packs les plus attrayants du moment en termes de rapport qualité-prix :

Bbox Fit de Bouygues Telecom : cette offre internet fibre est la moins chère du marché, proposée à 17,99 € par mois pendant 12 mois .

RED Box de SFR : une offre sans engagement disponible à partir de 18,99 € par mois, avec des offres pour l’ADSL et la fibre.

Box Starter de SFR : une offre attrayante qui comprend un abonnement internet avec des tarifs à partir de 20,99 € par mois durant 12 mois .

Il est important de prendre en compte plusieurs critères tels que le débit, la zone de couverture, les services inclus et les éventuelles conditions d’engagement. N’hésitez donc pas à vous renseigner davantage sur les sites des fournisseurs et à comparer les offres pour choisir celle qui répondra le mieux à vos attentes.