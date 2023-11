Streaming illégal et IPTV : Devinez quel pays est champion d’Europe ?

Les Français sont champions d’Europe de streaming illégal et d’IPTV. Le piratage de la télévision est presque entièrement attribué à ces moyens.

C’est un chiffre édifiant que vient de partager l’Association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCES). Le streaming illégal et l’IPTV représentent 95 % du piratage de contenu télévisuel en France. Cette part est la plus élevée dans l’Union européenne, preuve que des efforts considérables sont à faire sur ce sujet.

À noter que ce chiffre fait suite à l’enquête De nouveaux chemins de croissance pour la télévision thématique en France menée par l’organisme. Le piratage de la télévision connaît un succès énorme dans l’Hexagone, plus que chez les Espagnols, les Italiens ou les Allemands.

Précisons également que le Royaume-Uni fait mieux que la France en termes de streaming illégal et d’IPTV. Mais comme les Britanniques ne font plus partie de l’Union européenne, ce sont donc les Français qui sont les rois du piratage de la télévision au sein de l’Union.

D’autre part, l’ACCES indique que « le nombre moyen d’accès illicites au contenu télévisuel dans l’UE27 » est de cinq par internaute mensuellement en 2022.

Les compétitions sportives très regardées via streaming illégal et IPTV

La diffusion illégale de contenu protégé par le droit d’auteur occasionne des pertes colossales aux ayants droit. Pour cette raison, ces derniers multiplient les efforts pour lutter contre le piratage. Leur dernier gros coup de filet est la fermeture du très populaire site de téléchargement, t411.

Les événements sportifs sont parmi les plus visionnés via le piratage en streaming ou IPTV. Néanmoins, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) est parvenue à réduire l’audience des réseaux de piratage de 23 % entre mars 2022 et octobre 2023.

Précisons que cela a nécessité le blocage de 835 sites illégaux diffusant des compétitions sportives l’an dernier. Mais la pratique illicite est loin d’être éradiquée.

En dépit des efforts pour contrer le piratage, l’attrait des moyens illégaux persiste parmi les consommateurs. Le nombre élevé d’abonnements nécessaires et l’augmentation des tarifs pour suivre le football en France en sont principalement la cause.

Le piratage de la télévision touche aussi la culture

L’ACCES souligne que le piratage ne se limite pas aux événements sportifs. La pratique illicite s’étend également aux événements culturels. Cela comprend « les concerts, les opéras, les comédies musicales, les représentations théâtrales et les jeux télévisés ».

Selon une étude Hadopi réalisée en 2020, le piratage entraîne une perte de revenus d’un milliard d’euros par an pour l’industrie télévisuelle en France. Cependant, il convient de noter que seulement 5,1 % de la population passent par le streaming illégal et l’IPTV pour accéder à du contenu protégé.

Si l’Europe reste à la traîne, les autorités brésiliennes ont récemment haussé le ton face au piratage de la télévision. Au cours d’une soirée, elles ont réussi à interrompre la diffusion de matchs de football sur 7 millions de boîtiers IPTV. Il s’agit d’une opération d’envergure envoyant un signal fort aux diffuseurs illégaux.