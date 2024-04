Ce site de streaming est illégal, mais plus utilisé que Disney + ! Vous connaissez ?

Vous avez déjà entendu parler de FMovies ? Ce site de streaming illégal dépasse le géant Disney+ en termes d'audience aux États-Unis.

Pour ceux qui découvrent FMovies, il s'agit d'un service de streaming illégal qui donne accès à des milliers de films, séries et autres contenus. Ce site, malgré sa nature illégale, attire des foules immenses. Voyons de plus près comment ce site a émergé et quels défis il pose aux créateurs de contenu.

D'abord, examinons les chiffres qui illustrent l'ampleur de FMovies. Rien qu'en mars dernier, le site a enregistré une affluence étonnante de 190 millions de visiteurs. Parmi eux, 40 % venaient des États-Unis.

Charles Rivkin, président de la Motion Pictures Association, a souligné cette contradiction lors du CinemaCon : « L'un des plus gros sites de streaming illégal dans le monde, FMovies, a plus de 160 millions de visites mensuelles et comme d'autres pays ont mis en place une loi de blocage, un tiers de son trafic provient toujours des États-Unis ».

Ce n'est pas tout ! Il a également réussi à se classer à la neuvième position dans le top 10 des sites de streaming et de vidéo à la demande les plus visités aux États-Unis. Un véritable exploit, n'est-ce pas ?

Mais alors, comment un site illégal peut-il attirer autant de monde ? Eh bien, la réponse est assez simple : l'accessibilité et la gratuité.

Pour information, FMovies propose un large éventail de films et de séries, souvent les mêmes que ceux disponibles sur des plateformes légales comme Disney+. Pourtant, contrairement à ces dernières, FMovies offre tout cela sans frais, ce qui attire naturellement une foule d'utilisateurs qui préfèrent ne pas payer pour leur divertissement.

La lutte des créateurs contre l'accessibilité du streaming illégal ?

Il va sans dire que cette situation ne plaît pas du tout aux créateurs et aux distributeurs légitimes. Les ayants droit, qui perdent des revenus à cause de ces pratiques, sont sur le pied de guerre. Ils exhortent les gouvernements à prendre des mesures radicales pour endiguer le fléau du streaming illégal.

Aux États-Unis, par exemple, ils demandent aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer l'accès à des sites comme FMovies. Cette mesure de lutte contre les sites pirates a déjà été adoptée par d'autres pays, comme la France.

Mais malgré ces efforts, le site reste étonnamment accessible. Une simple recherche sur Google ou Bing suffit pour trouver FMovies en tête de liste, prêt à offrir gratuitement des heures et des heures de contenu protégé.

Et selon moi, cette facilité d'accès représente un sérieux problème éthique et légal. Elle encourage la consommation de contenu de manière illégale. De plus, elle sape les efforts des créateurs et des producteurs, qui dépendent des revenus générés par leurs œuvres pour pouvoir continuer à créer.

Alors, que pensez-vous de l'impact du streaming illégal sur l'industrie du divertissement ? Partagez vos opinions et expériences ci-dessous !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.