Comment télécharger une vidéo Facebook en quelques étapes simples ?

Les vidéos font partie des meilleures fonctionnalités de Facebook. Que ce soit pour des séquences amusantes, éducatives, ou même des souvenirs personnels, il est parfois difficile de résister à l'envie de les enregistrer. C'est là que le besoin de télécharger une vidéo Facebook intervient. Je vous propose ici plusieurs méthodes pour télécharger ces contenus sans tracas.

Pourquoi télécharger une vidéo Facebook ?

Sauvegarder des souvenirs précieux. De nombreux utilisateurs partagent leurs moments importants avec leurs amis et leur famille via Facebook. Il peut s'agir de vidéos d'événements marquants tels que des mariages, des anniversaires ou même des diplômes.

Télécharger ces vidéos et les conserver permet de garder un souvenir tangible de ces instants et de les consulter plus tard. Sachez que les séquences contenant des informations personnelles constituent une véritable mine d'or pour Facebook. Vous n'avez pas idée de ce que le réseau social peut en faire …

Regarder hors ligne et sans interruption. Le streaming nécessite une connexion Internet stable et suffisamment rapide. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut être difficile de profiter pleinement de ce contenu. En ayant ces vidéos sauvegardées, elles peuvent être regardées n'importe quand et sans dépendre d'une connexion.

Partage facile. Après avoir téléchargé une vidéo, il est possible de la partager à travers différents moyens de communication (e-mail, messageries instantanées…). Cela facilite le partage de vidéos intéressantes sans avoir à rester enfermé dans l'écosystème de Facebook.

Télécharger une vidéo Facebook en modifiant son URL

Pour cette méthode, connectez-vous à votre compte Facebook depuis un ordinateur et localisez la vidéo que vous souhaitez télécharger. Lancez la vidéo pour afficher l'URL dédiée à celle-ci dans la barre d'adresse du navigateur.

Modifiez l'URL de la vidéo. Dans la barre d'adresse, remplacez « www » par « mbasic » et appuyez sur « Entrée » ou « Retour« . La page prendra alors une apparence différente, plus simplifiée.

Téléchargez la vidéo. Faites un clic droit sur la vidéo et sélectionnez « Enregistrer sous… » ou « Save video as…« . Choisissez l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder la vidéo et cliquez sur « Enregistrer » ou « Save« . Le processus de téléchargement commencera et une fois celui-ci terminé, vous pourrez accéder à la vidéo sur votre ordinateur.

Télécharger des vidéos Facebook en ligne grâce aux sites web spécialisés

Plusieurs sites web existent pour assurer cette tâche en quelques étapes seulement, par exemple FBDown.net ou SaveFrom.net. Le principe de ces sites est généralement le même et très simple à utiliser. Il suffit de copier l'adresse URL (le lien) de la vidéo Facebook que vous voulez télécharger, puis de la coller dans la barre prévue à cet effet sur le site web choisi.

Ensuite, appuyez sur « Télécharger » ou « Download » et attendez quelques secondes pendant que votre vidéo est traitée. Enfin, cliquez sur le lien de la vidéo qui vous sera proposé pour lancer le téléchargement et enregistrer la vidéo sur votre appareil.

Une fois la vidéo récupérée, plusieurs options de format et de qualité peuvent vous être proposées en fonction du site web utilisé. Sélectionnez celle qui convient le mieux à vos besoins et cliquez sur « Enregistrer sous… » ou « Save As » pour sauvegarder la vidéo sur votre ordinateur.

Des applications mobiles pour télécharger une vidéo Facebook sur Android et iOS

Pour les utilisateurs de smartphones et tablettes, il y a également différentes options pour télécharger les vidéos Facebook directement depuis leur appareil. Sur Android, on trouve notamment Video Downloader for Facebook, qui propose une interface conviviale et fonctionnelle.

Fonctionnement de Video Downloader for Facebook

Cette application gratuite offre un onglet dédié pour se connecter à son compte Facebook et accéder directement à son fil d'actualités, ses vidéos enregistrées ou celles partagées par les Amis et Pages que vous suivez. Lorsque vous repérez une vidéo que vous souhaitez télécharger, appuyez sur le bouton « Télécharger » situé en bas à droite de la miniature.

L'application permet également de coller directement l'URL d'une vidéo Facebook pour la télécharger en quelques clics seulement. Une fois le téléchargement terminé, la vidéo sera disponible dans la mémoire de votre appareil.

Pour les utilisateurs d'iOS, il existe des applications similaires comme MyMedia – File Manager ou encore Browser and Documents Manager qui permettent également de télécharger facilement des vidéos Facebook sur votre iPhone ou iPad.

Recourir des extensions de navigateur

L'utilisation d'une extension de navigateur peut faciliter grandement le téléchargement de vidéos Facebook. Voici un exemple avec Google Chrome :

Recherchez une extension permettant de télécharger des vidéos Facebook dans le Chrome Web Store et installez-la. Une icône apparaîtra alors généralement à côté de la barre d'adresse de votre navigateur pour indiquer que l'extension est active.

Allez sur Facebook et localisez la vidéo souhaitée. Ouvrez-la dans un nouvel onglet en faisant un clic droit sur la date de publication et en sélectionnant « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet » ou « Open link in new tab« .

Suivez les instructions données par l'extension. Elles peuvent varier en fonction du programme choisi. Souvent, il suffit de cliquer sur l'icône ajoutée précédemment à côté de la barre d'adresse pour afficher la possibilité de télécharger la vidéo. Faites un clic droit sur le bouton de téléchargement proposé et choisissez « Enregistrer sous… » (« Save link as… ») pour sauvegarder la vidéo sur votre ordinateur.

Il faut souligner que certaines extensions ne permettent pas le respect de la vie privée et pourraient poser des problèmes de sécurité. Il est donc primordial de bien choisir une extension réputée et fiable pour éviter tout risque inutile.

Les vidéos téléchargées depuis Facebook peuvent alimenter de passionnants débats ou amuser les amis.

Quelles vidéos télécharger depuis Facebook ?

Buzz à ne pas rater

Ce sont l'une des principales raisons pour lesquelles les internautes téléchargent des vidéos depuis Facebook. Ces vidéos drôles et créatives qui font le buzz sur la toile attirent rapidement l'attention des utilisateurs. Elles peuvent être sauvegardées pour les regarder plus tard sans accès à internet, partager avec ses amis ou pour alimenter sa propre page Facebook.

Que vous soyez fan des challenges sportifs, culinaires ou artistiques, les défis en tout genre ont envahi Facebook et constituent un véritable phénomène de société. Télécharger ces vidéos permet non seulement de les revisionner à volonté et d'enrichir sa culture générale, mais aussi de s'inspirer et de participer à son tour à ces challenges.

Contenus éducatifs

Facebook regorge de contenus éducatifs tels que des tutoriels, des conférences, des documentaires ou encore des reportages. Il peut ainsi être judicieux de télécharger ces vidéos pour apprendre à son rythme, où et quand on le souhaite.

Sur Facebook, il est possible de trouver un grand nombre de conférences en vidéo portant sur divers sujets tels que la philosophie, l'économie, la politique ou encore les sciences. Téléchargez ces vidéos pour les visionner autant de fois que nécessaire pour bien comprendre les propos tenus. Il est même possible de les utiliser comme supports pédagogiques.

Tutoriels et astuces

Les vidéos présentant des astuces ou des conseils pour réaliser différents projets sont très appréciées sur Facebook. Que ce soit pour apprendre à cuisiner, bricoler, jardiner ou maquiller, les tutoriels vidéo permettent de suivre étape par étape la réalisation d'un projet. Il devient alors possible de s'y référer à tout moment. En téléchargeant ces vidéos, vous vous constituez ainsi une véritable banque de connaissances personnalisée.

Événements artistiques et culturels

La plateforme Facebook propose également un large choix de vidéos mettant en valeur des œuvres d'art, des performances scéniques ou des manifestations culturelles. Pour les passionnés de culture et d'art, télécharger ces vidéos peut être un excellent moyen de créer sa propre vidéothèque d'archives culturelles.

Que ce soit des extraits de pièces de théâtre, de spectacles de danse ou de concerts, la plateforme Facebook constitue une véritable mine d'or pour les amateurs de performance live. Télécharger ces vidéos vous permettra de revivre à l'infini vos instants préférés et d'enrichir votre culture artistique.

De nombreux réalisateurs et producteurs choisissent Facebook pour diffuser leurs films courts et documentaires. En téléchargeant ces vidéos, vous aurez accès à une multitude d'œuvres originales qui pourront enrichir votre vision du monde et vous faire découvrir de nouveaux horizons artistiques.

Avant de télécharger des vidéos sur FB

Pensez au respect des droits d'auteur

La publication d'une vidéo sur Facebook ne signifie pas forcément que les internautes ont le droit de la télécharger et de l'utiliser à des fins personnelles ou commerciales. Il faut respecter les droits d'auteur associés à chaque contenu.

Pour éviter tout problème, il est conseillé de demander l'autorisation au propriétaire de la vidéo avant de la télécharger. En tout cas, citez la source/le crédit lorsque vous partagez la vidéo avec d'autres personnes.

Rights Manager, l'outil de gestion des droits de Facebook, permet aux titulaires de droits d'auteur d'importer et de gérer une bibliothèque de référence des contenus vidéo qu'ils souhaitent surveiller et protéger, y compris les diffusions de vidéos en direct. Page d'aides de Facebook

Vérifiez la fiabilité des outils en ligne

Certaines extensions peuvent présenter des risques de sécurité. Les sites de téléchargement en ligne peuvent également comporter des pièges tels que des logiciels malveillants et autres risques. Utilisez des outils reconnus par la communauté pour minimiser ces dangers.

