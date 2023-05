Tesla : plaintes cachées, bugs de l’Autopilot, problèmes du Cybertruck… Que révèle l’énorme fuite de données ?

Plaintes cachées, bugs de l’Autopilot et problèmes du Cybertruck : les secrets de Tesla dévoilés par une fuite massive de données. Découvrez les révélations troublantes derrière l’icône automobile.

Les conséquences de cette fuite sont immenses, remettant en question la réputation de Tesla en matière de sécurité. Les plaignants qui avaient été tenus à l’écart se voient maintenant offrir une tribune pour exposer leurs préoccupations. En outre, cette fuite de données sans précédent soulève des interrogations quant à la transparence de Tesla.

Tesla Records : fuite massive de données clients révélant des réclamations explosives

Selon le rapport du Handelsblatt, une quantité considérable de données clients est stockée dans une base de données nommée « Tesla Records ». Ces dossiers comprennent des registres qui renferment plus de 100 000 noms d’employés passés et actuels. Ils incluent le numéro d’identification sociale d’Elon Musk, PDG de Tesla. Ils renferment également des adresses email personnelles, les contacts téléphoniques, les salaires des employés, les détails bancaires des clients. De plus, les fuites impliquent des divulgations d’informations confidentielles liées à la production, selon les informations du Handelsblatt. En outre, le journal souligne que cette violation serait en violation des règles du GDPR.

Si cette infraction est confirmée, Tesla pourrait être passible d’une amende. Le journal mentionne également que les fichiers divulgués indiquent que de nombreux clients se sont plaints des systèmes d’aide de Tesla. Cela regroupe 4 000 réclamations concernant des accélérations brusques ou des freinages inattendus.

Tesla whistleblower data leak reveals that $TSLA customers filed 2,400 “self-acceleration” issues that caused some drivers to “end up in a ditch, hit walls or crash into oncoming vehicles”. Why did Tesla cover up these reports? Why is Musk going after the whistleblower? pic.twitter.com/10PG4NsrNM — Facts Chaser 🌎 🐶 🤦🏻‍♂️ (@Factschaser) May 28, 2023

Tesla confrontée à une fuite de données : préoccupations et enquête en cours

IG Metall, syndicat allemand, exhorte Tesla à former ses employés sur les violations de données sensibles. En même temps, l’organisme encourage une culture qui permet au personnel de signaler ouvertement et sans crainte les problèmes et les plaintes. Selon le Handelsblatt, un avocat de Tesla a déclaré qu’un ex-employé mécontent avait abusé de ses privilèges. Ainsi, l’entreprise prévoit de poursuivre cette personne, soupçonnée d’être à l’origine de la fuite.

L’autorité néerlandaise de protection des données a été informée de potentielles infractions à la confidentialité chez Tesla. Par contre, il n’a fait aucun commentaire sur une éventuelle enquête, conformément à sa politique générale. Cet organisme a reçu les informations de son homologue du Brandebourg, un État allemand. D’après le Handelsblatt, Tesla a notifié les autorités néerlandaises de cette violation. En outre, le porte-parole de l’agence a déclaré ne pas être au courant d’une éventuelle communication de l’entreprise avec eux.

Comment les fuites de données nuisent-elles aux entreprises ?

Les grandes entreprises sont face à un problème crucial lié aux fuites de données, qui a un impact significatif sur leur réputation, leur crédibilité et leur rendement économique. En premier lieu, ces incidents engendrent une perte de confiance chez les clients et les partenaires commerciaux, qui peuvent craindre que leurs informations sensibles ne soient pas suffisamment protégées. Cela peut entraîner une baisse des ventes, l’annulation de contrats et des litiges coûteux.

De plus, les fuites de données peuvent entraîner des conséquences réglementaires, comme des amendes et des plaintes, qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé financière des entreprises concernées. De plus, la réparation des dommages causés par les fuites de données peut entraîner des coûts élevés en termes de gestion de crise, de renforcement des mesures de sécurité et de restauration de la confiance des parties prenantes.