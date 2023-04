Test de Longshot IA : que vaut vraiment ce générateur de contenu ?

Découvrez notre avis sur Longshot AI, l’outil idéal pour créer facilement des articles de blog grâce à sa technologie avancée de GPT-3.

Trouver des idées pour alimenter son blog peut être un défi, et cela peut nuire à votre stratégie de marketing de contenu. Mais imaginez avoir accès à un rédacteur intelligent qui peut vous aider à écrire plus rapidement et plus efficacement. C’est là que l’on peut compter sur Longshot IA. Nous avons testé ce logiciel et nous sommes ravis de partager notre avis avec vous. Découvrez comment Longshot IA peut améliorer votre productivité en matière de création de contenu.

Présentation de Longshot IA

Caractéristiques techniques Interface : Simple et conviviale

Technologie utilisée : GPT-3

Forfaits payants : Pro, Équipe et Agence

Longshot AI est une solution tout-en-un pour la création de contenu. Elle permet de générer facilement des articles de blog longs ou courts en utilisant la technologie de pointe de GPT-3. En outre, cette plateforme innovante utilise des techniques d’intelligence artificielle pour simplifier la recherche de mots-clés et générer automatiquement du contenu de qualité à partir de descriptions brèves.

Grâce à ses fonctionnalités exceptionnelles, Longshot AI est un outil idéal pour générer rapidement des articles de blog. Il est parfait pour les personnes cherchant à créer du contenu de manière rapide et efficace, que ce soit des articles longs ou courts pour les blogs. Longshot AI s’adapte à différents types de blogs, qu’ils soient tenus par des freelances ou des entreprises de marketing. Il permet de produire du contenu rapidement et de qualité, ce qui en fait un outil essentiel pour les professionnels du marketing et les blogueurs.

En utilisant Longshot AI, vous pouvez améliorer l’efficacité et la performance de la production de contenu. Cela vous permet de vous concentrer sur d’autres aspects de votre entreprise, tandis que l’outil travaille pour vous. Toutefois, il est important de noter qu’il ne remplacera jamais complètement l’expertise humaine. Il convient donc de prendre en compte les avantages et les inconvénients de cette plateforme avant de l’utiliser.

Les fonctionnalités de Longshot AI

Générateur de contenus marketing

Longshot AI rend la création de contenu plus simple grâce à quelques étapes simples. Tout d’abord, vous saisissez les mots-clés et une brève description du sujet. Ensuite, l’outil sélectionne un modèle et remplit automatiquement les sections pour AIDA en utilisant l’IA et des recherches marketing. Grâce à cette fonctionnalité unique, vous pouvez produire un contenu pertinent et cohérent en quelques minutes seulement, ce qui renforce la notoriété de la marque.

En outre, Longshot IA propose 40 modèles de formulaires abrégés spécifiquement conçus pour les blogs. Vous pouvez également convertir les mots-clés en texte et les puces en texte. Pour garantir la qualité du contenu, la plateforme dispose d’un vérificateur de faits pour vérifier l’exactitude des informations. Elle dispose également d’un détecteur de réclamations suspectes pour repérer toute affirmation douteuse et d’un générateur de score SEO sémantique pour proposer des améliorations et des suggestions.

Générateur de texte publicitaire

Longshot AI offre des idées créatives et des modèles haut de gamme pour des publicités efficaces sur Google, Facebook et LinkedIn. Avec cet outil, vous pouvez être sûr que votre message atteindra efficacement votre public cible. En trouvant les bons mots, vous pouvez laisser Longshot AI faire le travail pour vous.

De plus, la plateforme propose des outils liés aux e-mails tels que le générateur d’e-mails de vente, ainsi que des outils liés au commerce électronique comme le générateur de descriptions de produits, d’avis de produits et de services locaux. Enfin, l’outil lié aux vidéos est un générateur de descriptions de vidéos. Cette fonctionnalité nous a grandement impressionnés.

La rédaction de fiches produits

En plus du générateur de texte publicitaire, Longshot AI ne se limite pas à la création de blogs et de contenus longs. Cet outil peut également vous aider à améliorer la qualité de vos descriptions de produits pour les vendre sur différents marchés en ligne. En utilisant les meilleures descriptions provenant de différents grands marchés en ligne, vous pouvez améliorer la qualité de vos descriptions de produits avec Longshot AI. Vos produits atteindront leur plein potentiel et auront un impact positif sur votre entreprise grâce à cette fonctionnalité exclusive. Avec cette fonctionnalité, Longshot AI est un outil essentiel pour les entreprises cherchant à optimiser leur présence en ligne et leur marketing.

Les tarifs de Longshot AI

Cette plateforme propose une variété de plans de facturation adaptés à vos besoins, avec des options annuelles, trimestrielles ou mensuelles. Si vous choisissez une facturation annuelle, vous pouvez opter pour l’un des trois plans différents : Pro, Équipe et Agence. Le plan Pro coûte 19 dollars par mois, tandis que le plan Équipe coûte 49 dollars par mois et le plan Agence coûte 299 dollars par mois. Chaque plan offre des fonctionnalités uniques pour vous aider à créer du contenu de qualité et à promouvoir vos produits. Avec des plans adaptés à votre budget et à vos objectifs commerciaux, vous pouvez facilement trouver celui qui convient le mieux à vos besoins.

Notre verdict

Longshot AI est un outil d’aide à l’écriture de contenu de premier plan grâce à son intelligence artificielle avancée. Grâce à son utilisation, nous avons pu produire du contenu de qualité exceptionnelle tout en économisant du temps. De plus, cet outil offre plusieurs fonctionnalités pour optimiser notre temps de travail et propose des suggestions de mots-clés, de titres et de mises en page pour créer un contenu de qualité. En résumé, cet outil est idéal pour les créateurs de contenu qui cherchent à améliorer leur efficacité et à produire du contenu de qualité en peu de temps.

Interface facile et conviviale

Génère du contenu de qualité publiable

Utilise GPT-3

Gain de temps pour les rédacteurs et entrepreneurs

Peu de langues disponibles

Interface - 9 Fonctionnalité - 9.5 Rapport Qualité / Prix - 9.5 9.3 Interface : Simple et conviviale. Fonctionnalité : Alimentée par GPT-3, gain de temps dans la création de contenu de qualité. Rapport Qualité / Prix : Prix compétitif avec du contenu de qualité. User Rating: Be the first one !