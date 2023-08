On vous propose de tester une appli mobile ? Le FBI alerte sur cette dangereuse arnaque

Les arnaqueurs sont comme des virus informatiques. Ils évoluent continuellement en réponse aux dernières nouvelles et tendances. Ils font preuve d’ingéniosité pour rendre leurs opérations toujours plus convaincantes et efficaces. Ils essaient également d’abuser de n’importe quel service, comme le test-bêta d’application. Avec cette arnaque, l’escroc vous demande de tester une appli mobile. Le FBI lance l’alerte.

Avant de lancer une application sur le marché, les concepteurs effectuent des tests de logiciels internes. Cette étape (test alpha) contribue à garantir la qualité du produit. Néanmoins, les entreprises ne peuvent pas toujours tout comprendre en interne. Parfois, un point de vue différent, celui des utilisateurs finaux notamment, peut s’avérer nécessaire.

Cette étape cruciale, c’est le test bêta, parfois appelé test d’acceptation utilisateur ou test utilisateur final. Elle permet aux utilisateurs cibles d’évaluer un actif ou un produit numérique pour déterminer son efficacité globale, telle que définie par la fonctionnalité, la convivialité, la fiabilité et la compatibilité.

Les bêta-testeurs évaluent le logiciel ou l’application avant son déploiement public. Les scammeurs abusent de plus en plus de ce service. Les escrocs vous demandent notamment de tester une appli. Pour ce faire, les utilisateurs doivent bien évidemment les télécharger. Pour l’arnaque, les acteurs malveillants vous demanderont d’installer des applis malveillantes.

Les cybercriminels établissent un premier contact avec les cibles via des sites de rencontres ou d’autres applications de réseautage. Les escrocs tissent des relations avec elles, avant de les inciter à télécharger la version bêta d’une application. Dans la majorité des cas, l’appli à tester est une plateforme d’échange crypto.

The FBI has issued a critical warning against downloading apps labeled as "beta test mode." These seemingly innocent apps might be part of elaborate scams aiming to snatch your cryptocurrency and other valuable assets. 👀 https://t.co/0B6djJxy9X pic.twitter.com/OBRX0s4Cs6