Top des meilleures applications cashback : économisez grâce à votre smartphone

Les applications de cashback permettent de récupérer une partie de l’argent que vous dépensez ! Découvrez quelles sont les meilleures à travers notre guide complet.

Face à l’augmentation du coût de la vie, de nombreux Français sont contraints de restreindre leur consommation. Il devient de plus en plus difficile de se faire plaisir.

Heureusement, à l’heure du numérique, il existe des solutions permettant de réaliser très facilement des économies au quotidien.

L’une des façons les plus simples de réduire vos dépenses est le « cashback » : des sites web et applications permettant de récupérer une partie du montant que vous déboursez sur des courses ou d’autres achats.

À travers ce guide complet, découvrez tout ce que vous devez savoir sur le cashback et quelles sont les meilleures applications disponibles en France !

Qu’est-ce qu’une application de cashback ?

Une application de cashback permet d’obtenir un rabais sur vos achats, ou un remboursement d’une partie du montant dépensé.

Certaines applications offrent aussi des points pouvant être utilisés pour une réduction sur un achat ultérieur.

Alors comment est-ce possible ? La plupart de ces plateformes adoptent un modèle économique similaire.

Grâce à des partenariats avec différentes enseignes, elles récupèrent une commission sur les achats effectués via leurs applis. Cette commission est ensuite partagée avec l’utilisateur !

Il existe des applications de cashback pour tous les domaines tels que la mode, les voyages, la beauté, l’auto-moto, la nourriture ou tout autre type de produits.

Les différents types d’applis cashback

Il existe différents types d’applications de cashback. Toutes permettent d’économiser, mais leur fonctionnement diffère.

Certaines permettent de gagner des points au fil de vos dépenses. Il est ensuite possible d’échanger ces points contre du cash ou une carte cadeau.

D’autres plateformes offrent directement des récompenses en cash. Chaque achat permet de recevoir un certain montant, et il est possible de retirer ses gains après un certain seuil.

Parlons aussi des applications de scan de ticket de caisse. Après avoir scanné ou téléchargé votre ticket, vous recevrez des points ou du cash.

Enfin, de nombreuses applications peuvent être directement liées à une carte bancaire. Ce fonctionnement est très pratique, puisque vous serez remboursé automatiquement sur tous les achats éligibles.

Combien peut-on vraiment gagner grâce au cashback ?

Inutile d’espérer devenir millionnaire grâce aux applications de cashback : ce n’est pas l’objectif. Il s’agit plutôt d’un moyen de réaliser des économies sur la plupart de vos achats.

Chaque application a ses propres taux, pouvant varier selon les produits que vous achetez. En général, vous pouvez espérer un remboursement d’au moins 1% du montant dépensé.

Cela peut toutefois monter beaucoup plus haut, notamment avec les applications proposant des offres spéciales temporaires. Le cashback atteint parfois 40%.

Afin de maximiser vos gains, pensez à suivre les instructions de chaque application et à utiliser ces plateformes chaque fois que vous faites des achats.

Comment choisir la meilleure appli de cashback ?

Il existe de nombreuses applications de cashback. Pour bien choisir, il est important de prendre en compte plusieurs critères.

D’abord, passez en revue les différentes options de remboursement et de récompense. Mieux vaut choisir une application offrant de multiples alternatives comme un chèque cadeau ou un virement PayPal.

Une autre caractéristique à prendre en compte est le nombre d’enseignes et de marques du réseau de partenaires. Une bonne application doit offrir des remboursements sur une grande variété d’achats correspondant à vos habitudes et préférences.

Enfin, dans l’idéal, il est préférable de choisir une application avec un faible seuil de retrait pour pouvoir profiter de vos gains plus rapidement.

Top des meilleures applications cashback

Découvrez à présent notre sélection des meilleures applications cashback disponibles en France sur les appareils iOS ou Android. Chacune présente ses avantages et ses inconvénients.

eBuyClub : le pionnier français du cashback

Avec eBuyClub, vous pourrez profiter de remboursements et promotions pour de nombreux domaines dont les voyages, le sport, la mode, l’alimentation ou les produits high-tech.

Cette application a pour avantage un large réseau de plus de 2300 marques et de sites web partenaires. Ceci inclut Amazon, La Redoute, Cdiscount, Carrefour, Yves Rocher ou encore Booking.

Elle propose des taux moyens de cashback élevés sur certains magasins, notamment un remboursement de 5% du prix de l’achat chez Darty et Fnac.

Un autre point fort est une extension pour navigateur web permettant de détecter les sites web éligibles au cashback, et proposant des codes promo à utiliser.

Les achats effectués en magasins physiques sont pris en compte à condition de lier sa carte bancaire. Il est aussi possible d’obtenir des cashbacks sur un bon d’achat.

Dès que votre cagnotte atteint 10 euros, vous pouvez retirer votre argent. Tous les retraits peuvent s’effectuer via PayPal, virement bancaire, chèque ou chèque cadeau FNAC. Si vous optez pour un retrait en chèque cadeau Amazon, vous recevrez un bonus de 2%.

Cette plateforme française existe depuis 1999, et compte 2,5 millions de membres. En moyenne, ils économisent jusqu’à 200 euros par an.

Vous pourrez recevoir 3 euros offerts à l’inscription. L’application vous offre aussi un cashback amélioré de 10, 20 ou 50% sur tous les marchands lors de votre premier achat.

En outre, un système de parrainage permet de gagner 3 euros pour le parrain et le filleul et 10% des gains du filleul à vie pour le parrain.

Télécharger eBuyClub sur le Play Store Android ou l’App Store iOS

iGraal : le cashback idéal pour faire vos courses

Autre référence du marché : iGraal. Lancée en 2006, cette plateforme propose un large choix de magasins et marques partenaires.

On retrouve la plupart des grandes marques dans une large variété de catégories comme les produits culturels, auto moto, beauté et santé. Son secteur de prédilection est la mode.

Ses taux de cashback sont très élevés, et peuvent atteindre jusqu’à 40%. Il est possible de retirer l’argent à partir de 20 euros, par PayPal, virement bancaire ou chèque cadeau FNAC ou Amazon.

Une extension pour navigateur internet est disponible pour Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et Safari pour recevoir des alertes automatiques lorsque vous visitez un site éligible au cashback.

Des remises, des coupons et codes promo exclusifs peuvent être cumulés avec le cashback. La plateforme est simple d’utilisation, et vous pourrez recevoir 3 euros offerts à l’inscription et 1€ supplémentaire en installant l’extension Chrome.

Télécharger iGraal sur le Play Store Android ou l’App Store iOS

Poulpeo : les meilleurs taux du marché

La plateforme Poulpeo totalise plus de 1800 boutiques partenaires, dans une large variété de domaines, dont la mode, les voyages, la beauté, le high-tech, la nourriture ou encore la culture.

En plus des offres de cashback, il est possible d’ajouter des codes promotionnels pour réaliser encore plus d’économies. Des cashbacks boostés sont fréquemment proposés.

Le retrait est autorisé à partir de 10 euros de gains. Il s’effectue principalement par virement bancaire. Vous recevrez un bonus de 3 euros à l’inscription.

Le système de parrainage permet au filleul de gagner 3 euros, tandis que le parrain recevra 10% des gains du filleul à vie.

Par ailleurs, le statut Poulpeo+ s’obtient à partir de 4 achats effectués via la plateforme au cours d’une même année. Il permet d’obtenir 15% des gains du filleul pour le parrain et 5€ pour ses filleuls, et ouvre l’accès à des réductions exclusives.

Télécharger Poulpéo sur le Play Store Android ou l’App Store iOS

Widilo : le petit nouveau qui défonce tout

Cette application a été lancée en 2018 par AFILIZA : l’un des leaders du code promo en France, Espagne et Belgique. Son but était de s’aventurer dans le domaine du cashback, et on peut dire que le défi est relevé avec brio.

Depuis son lancement, Widilo s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures plateformes de cashback. Elle compte de nombreux partenaires populaires comme Aliexpress, eBay, Cdiscount et Zalando.

Les retraits s’effectuent à partir de 15 euros, par virement bancaire ou Paypal en seulement 72 heures. Un bonus de bienvenue de 5 euros est offert à l’inscription.

La plateforme est récente, mais propose une interface de haute qualité et des offres attrayantes. Les taux de cashback sont parmi les plus hauts du marché.

Son programme de fidélité WIP permet de gagner des points et des cadeaux. La catégorie « Hot Deal » est aussi très avantageuse.

En outre, la fonctionnalité Widilove permet de créer et de partager un lien tracké pour un produit que vous souhaitez recommander à un ami. Si la personne achète via ce lien, vous obtiendrez un cashback.

En plus des remboursements, vous pourrez recevoir des points permettant d’acheter des cadeaux sur la boutique de la plateforme.

Télécharger Widilo sur le Play Store Android ou l’App Store iOS

SwagBucks : une appli complète pour gagner de l’argent

Lancé en 2008, SwagBucks est l’un des plus grands sites de cashback en France et dans le monde. Il propose différentes façons d’économiser ou même de gagner de l’argent.

Plusieurs milliers de boutiques partenaires sont disponibles pour le cashback. En outre, vous pouvez être rémunéré en visionnant des vidéos, en répondant à des sondages ou même en surfant sur le web.

Vous pouvez retirer votre argent dès que votre cagnotte atteint 5€. Le paiement n’est pas immédiat, mais s’effectue généralement en quelques jours via PayPal ou en chèque cadeau pour des plateformes comme Amazon ou Spotify.

Lors de votre inscription, vous recevrez 500 points. Ce montant équivaut à peu près à 5 euros. Le système de parrainage permet de gagner 3€ par filleul et 10% de ses gains.

Télécharger SwagBucks sur le Play Store Android ou l’App Store iOS

Capital Koala : le cashback pour l’épargne de vos enfants

Il existe de nombreuses plateformes de cashback, mais Capital Koala se distingue par un concept original. Elle propose d’utiliser les remboursements pour alimenter les livrets d’épargne de vos enfants.

Il vous suffit de créer une « KOAlition » à laquelle peuvent s’associer les membres de votre famille, vos amis, vos collègues ou n’importe quel proche. Les gains cashback sont transférés sur un compte commun, et peuvent ensuite être répartis sur les livres de vos enfants.

Un autre avantage est un cashback en magasin totalement automatique. Il suffit de lier votre compte bancaire à la plateforme, et vous recevrez un pourcentage de remboursement sur chaque achat.

Cette plateforme compte plus de 2000 partenaires, dont Intermarché, Franprix ou Burger King. Les offres de cashback peuvent être cumulées avec les promotions de ces enseignes. Il serait donc dommage de vous priver de cette remise au moment de faire vos courses.

Télécharger Capital Koala sur le Play Store Android ou l’App Store iOS

Joko : l’appli cashback la mieux notée du Play Store

L’application Joko permet de gagner de l’argent sur vos achats en magasin, notamment dans les supermarchés comme Aldi ou les restaurants comme McDonald’s.

Elle compte plus de 1000 partenaires, incluant des boutiques en ligne, des supermarchés, des fast-foods, ou des services comme Uber. De nouvelles marques sont ajoutées constamment.

Il est possible de lier votre carte bancaire à Joko. Dès lors, vos achats dans les enseignes partenaires seront automatiquement reconnus et vous recevrez des remboursements automatiquement sur votre cagnotte.

Le gros point fort de cette plateforme est que tout est automatisé. En revanche, il faut du temps pour accumuler suffisamment de points pour recevoir un cadeau.

Bien entendu, Joko propose aussi du cashback classique pour les magasins en ligne. Il suffit de passer par l’application pour effectuer vos achats, afin de recevoir un pourcentage du montant déboursé sous forme de remboursement.

Les retraits s’effectuent à partir de 20 euros, sous forme de virement bancaire, carte cadeau, ou encore de dons à des associations.

Le système de parrainage permet au parrain et au filleul de gagner 3 euros chacun. Par la suite, le parrain gagne 10% des gains du filleul pendant 1 an.

Télécharger Joko sur le Play Store Android ou l’App Store iOS

Fun-C : une plateforme de cashback à taille humaine

Créé en 2012, Fun-C est rapidement devenu populaire parmi les plateformes de cashback. Il propose des offres sur plus de 1500 boutiques en ligne.

Les remboursements s’élèvent à 7% en moyenne, voire beaucoup plus pour certaines boutiques. Vous pouvez aussi gagner de l’argent à travers des jeux-concours et des sondages rémunérés.

Les cashbacks sont proposés dans différentes catégories telles que l’alimentation, la beauté, la santé, le high-tech, l’électroménager ou encore l’auto/moto.

Vous pouvez retirer vos gains dès que votre cagnotte atteint 20 euros. Il est possible d’être payé via virement bancaire, PayPal ou chèque cadeau. Vous recevrez un bonus de 3 euros après un premier achat, et 2 euros lors du second.

Par ailleurs, cette plateforme permet de gagner 0,50€ pour chaque publication sur Facebook dans une limite de 10 publications. Vous pouvez aussi participer à des jeux-concours et des sondages rémunérés.

Il est également possible de gagner des points Funfeez en s’inscrivant à des sites web spécifiques. Vous pourrez ensuite convertir ces points en euros.

Des défis sur le parrainage sont régulièrement proposés, et permettent de gagner des primes très intéressantes.

Découvrez Fun-C sur le site officiel

Fabuleos : une appli cashback en plein développement

Le réseau de partenaires de Fabuleos peut sembler moins vaste que la concurrence, avec « seulement » 1500 sites et boutiques.

Toutefois, on y retrouve de nombreuses marques populaires comme Orange, Cdiscount, Lastminute et bien d’autres.

Certaines offres de cashback peuvent être cumulées avec des codes promos et des réductions. Ceci permet de réaliser encore plus d’économies.

Les retraits s’effectuent à partir de 20 euros. Le bonus à l’inscription pour les nouveaux utilisateurs s’élève à 3 euros.

Découvrir Fabuleos sur le site officiel

Quelques astuces pour maximiser vos gains

Si vous êtes arrivés jusqu’à ce paragraphe, c’est que vous avez pris la peine de lire ce dossier en entier. Félicitations !

Pour vous récompenser, voici quelques astuces et conseils permettant de maximiser vos gains de cashback…

Tout d’abord, n’hésitez pas à cumuler plusieurs applis. En effet, les différentes plateformes ne proposent pas les mêmes réductions au même moment. Il est donc préférable de passer en revue les différentes offres, d’autant que le téléchargement est rapide et gratuit.

Profitez aussi des systèmes de parrainages proposés par diverses applis de cashback. Ceci vous permettra de recevoir une somme à chaque filleul parrainé, puis une commission sur chacun de ses achats.

Vous pouvez aussi utiliser une carte bancaire cashback. Le principe est similaire aux applications, mais plus simple puisqu’il suffit de payer avec la carte pour recevoir un remboursement sur votre compte. Il est même possible de cumuler une application et une carte cashback sur un même achat !

Vous savez tout sur les meilleures applications cashback. Et vous, quelle est votre préférence ? Avez-vous d’autres astuces à partager pour économiser ou gagner des sous grâce à un smartphone ?