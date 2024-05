SaleCycle embrasse le futur du marketing à la performance

SaleCycle, leader reconnu en solutions de marketing à la performance, forte de plus de 10 ans d'expertise, annonce une transformation majeure. Elle se réinvente pour répondre aux exigences d'un marché digital en constante évolution.

Depuis sa création, SaleCycle s'est imposé comme un pilier incontournable dans le domaine du marketing à la performance. La société s'est d'abord spécialisée dans l'e-mail d'abandon de panier. Avec plus de 500 clients actifs dans les secteurs du retail, de la mode et du travel, l'entreprise a généré près de 1,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires additionnel pour ses clients cette dernière année.

Une transformation stratégique

SaleCycle entre dans une nouvelle ère. Historiquement fondée sur un business model à la performance, la société a décidé de repenser son modèle d'affaires pour mieux s'adapter aux mutations du marché. Ce changement stratégique est une réponse directe aux attentes toujours plus pointues des clients et du marché.

Une nouvelle identité visuelle

Le rebranding de SaleCycle va au-delà d'un simple changement esthétique. Le nouveau logo symbolise le mouvement perpétuel et la continuité, essentiels à l'engagement client.

“Notre souhait était de donner un nouveau souffle à SaleCycle et de raviver notre marque. Notre nouvelle palette de couleurs reflète notre personnalité et nos valeurs. De la chaleur, la douceur et l'élégance de la couleur ivoire, à la couleur plus “bold” et contrastante du violet, tout en passant par le orange, notre couleur primaire qui apporte cette touche de peps et de vitalité. Ce rebranding insuffle un vent de fraîcheur et de dynamisme à travers cette nouvelle identité visuelle pétillante et affirmée.” explique Stéphanie de Launay, Brand & Communication Manager

SaleCycle vise à transformer les interactions entre les entreprises et leurs clients. L'entreprise propose des solutions innovantes qui renforcent l'engagement client et favorisent une croissance durable. L'objectif est d'offrir aux clients des expériences significatives et mémorables. Cela permettra aux entreprises de fidéliser leurs clients et d'augmenter leurs ventes.

L'avenir de SaleCycle, vers une interaction client renouvelée

Avec l'introduction de nouveaux modules tels que Reach, Retain et Re-engage, SaleCycle adapte ses services pour répondre aux nouvelles normes du marché digital. Ces modules visent à optimiser le parcours client e-commerce de bout en bout en renforçant le réengagement des clients.

SaleCycle se positionne aujourd'hui comme un partenaire stratégique dans l'ère digitale. Avec une approche renouvelée et un engagement envers l'innovation, SaleCycle est prêt à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale pour une prospérité accrue dans un marché en constante mutation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

