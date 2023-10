Découvrez Trend Vision One Container Security : L’Innovation en Cybersécurité

Boom! A voilà, Trend Micro a joué un autre coup magistral en dévoilant son nouveau joker: Trend Vision One – Container Security. C’est une autre pièce du puzzle pour Trend Vision One, leur plateforme unifiée de cybersécurité fortifiée contre les hackers. Ils cuisent doucement mais sûrement leur propre recette de protection en nuage!

Trend Micro et sa Stratégie d’Innovation en Cybersécurité

Chez Trend, la sécurité des containers est comme le saupoudrage de garnitures extra sur une pizza déjà savoureuse. La console unifiée de Trend a été façonnée pour rendre les pratiques de sécurité aussi simples que de tourner une clé dans une serrure.

De surcroît, avec Trend Container Security, les entreprises peuvent sérieusement réduire les risques de sécurité du cloud. Imaginez donner à vos équipes SOC un raccourci de deux semaines pour chaque incident! Ça, mes amis, c’est la superpuissance de la cybersécurité.

Trend Vision One Container Security : La Protection des Conteneurs

Alors attention, gros coup de tam-tam pour River-Edge-Malmaison, le 30 octobre 2023. Le titan de la cybersécurité, Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), crée des vagues avec son lancement: Trend Vision One – Container Security. Cette nouvelle offre est à l’image d’un roi du tapis qui étend sa domination dans le domaine de la sécurité des conteneurs du nuage. C’est une protection de bout en bout taillée sur mesure pour donner un coup de pouce à la transformation numérique aguerrie.

Réduisez les risques et gagnez du temps

S’en aller classer les incidents devient plus facile. Les analystes peuvent recadrer le tir rapidement et avec précision, réduisant le temps consacré à chaque incident de sécurité lié à un conteneur de deux semaines. On parle d’économie de temps énorme là!

Une plateforme unifiée pour la Cybersécurité

Comme Fernando Gadelha, Head of cybersecurity – ZUP, l’a résumé avec tant d’élan: « Détend tes méninges et réduis les risques d’affaires, c’est notre fort! Si les conteneurs sont juste une petite pièce du gigantesque puzzle, il est crucial de rendre leurs opérations de sécurité aussi fluides que possible et de les couler dans notre stratégie de sécurité globale. C’est comme remettre du temps dans le sablier pour se concentrer sur la transformation de l’entreprise, et moins à hypnotiser les écrans de surveillance. »

« Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire tapis sur les conteneurs pour transformer et adapter leur développement à l’évolution des exigences du marché. Mais allez hop, de nouvelles vulnérabilités de sécurité se pointent rapidement à l’horizon et on perd la vue d’ensemble sur le cloud. Notre plateforme Trend Vision One est là, prête à faire front. Les équipes peuvent protéger et réagir aux menaces dans les conteneurs cloud, avec la même interface qu’ils connaissent et aiment », commente Pierre de Neve, Enterprise Sales Manager & Hybrid Cloud Security Leader – Trend.

La plateforme Trend Vision One™ est conçue pour éliminer toutes les complications et coûts qui découlent des solutions surtout de passage. Grâce à l’intégration de Trend Container Security, les équipes de sécurité du cloud peuvent maintenant jouer à un jeu sur mesure qui protège les applications conteneurisées et permet aux entreprises d’exploiter tout le potentiel des environnements cloud de façon plus sûre.

Et ne prends pas que notre parole pour ça. Le cabinet d’analyse indépendant Gartner dit que « l’intégration de fonctionnalités de sécurité auparavant isolées réduit la complexité associée à la gestion d’outils multiples, offrant une meilleure vision globale du paysage de la sécurité. Une plateforme centralisée favorise la collaboration et permet de traiter les incidents plus efficacement ». A prendre ou à laisser!

Atouts majeurs de Trend Vision One – Container Security

Une sécurité consolidée. En rassemblant la sécurité des conteneurs sous une plateforme unifiée, on simplifie la gestion de la sécurité tout en offrant une vision unique grâce à une télémétrie corrélée sur diverses couches de sécurité. C’est un vrai jeu d’enfant pour les équipes de sécurité d’identifier les menaces plus tôt dans le cycle de vie des attaques.

Une efficacité opérationnelle au top. Les équipes SOC peuvent déléguer les tâches de sécurité des conteneurs tout en économisant jusqu’à deux semaines d’effort par incident. C’est comme donner aux entreprises une cape d’invisibilité pour opérer dans le cloud avec moins de risques.

Uniformité dans tous les environnements cloud. Que vous soyez dans les clusters Kubernetes (multi-cloud et sur site) ou Amazon ECS, vous pouvez être sereins. La gestion des politiques de sécurité est simplifiée et le risque de vulnérabilités potentielles est minimisé.

Une sécurité renforcée en s’attaquant aux risque de manière proactive en traquant les bugs dans Amazon ECS et Kubernetes.

Plongez dans la Cybersécurité avec Trend Micro

Enveloppé dans un tissu de sécurité, cocooning de la naissance à la fin de vie de vos conteneurs, n’est-ce pas une image réconfortante ? Pour un aperçu plus détaillé de ce protecteur de conteneurs en cuirasse, jetez un œil à Trend Vision One.

Plongeons dans le bain de nos hashtags : #Cybersecurité #Cloud #ContainerSecurity. Gartner, un grand nom que nul ne saurait contredire, est respecté internationalement, avec ses marques et services déposés, dont les fameux Peer Insights et Magic Quadrant. Qu’importe l’océan où vous naviguez, ces repères restent les mêmes. Les opinions exprimées sur ces plateformes n’appartiennent qu’à leurs auteurs individuels et ne sauraient être prises pour argent comptant ou assimilées aux vues de Gartner et de ses affiliés – ne voyez-y aucune affiliation officielle avec un fournisseur, produit ou service, aucune garantie exprimée ou implicite sur le contenu à votre disposition, de sa justesse ou de son intégrité, pas même une garantie de commercialisation ou d’adéquation à un usage précis.

La recherche industrielle de Gartner ne se confond pas avec une émission de bons points – ne vous faites pas illusion en pensant que seule la plus haute note mérite votre attention. Non, les conclusions de ces recherches dépendent exclusivement des points de vue de l’organisation de recherche de Gartner et doivent être comprises en ce sens : elles ne doivent pas être prises pour des énoncés de faits. De plus, Gartner dénie toutes garanties, explicites ou implicites, quant à ces recherches, y compris toute garantie de commercialisation ou d’adaptation à un usage spécifique.