Avoir la pêche, c’est souvent difficile quand on a passé deux mois de congé annuel. Chacun se confronte cependant à des petits blocages avant la reprise des activités. Notamment un trou de mémoire ou une perte de performances.

Si vous aussi, vous vous confrontez à ce genre de problèmes, sachez qu’il est tout à fait possible d’y remédier. Rappelez-vous tout simplement que votre cerveau est comme un muscle. Plus vous vous en servez, plus il devient fort. Voici cependant quatre astuces qui vous aideront à faire face à un trou de mémoire. Autrement dit, des techniques qui vous permettront de renforcer votre cerveau.

Le sommeil et le trou de mémoire

Le manque de sommeil est l’une des principales raisons qui pourraient entraîner un trou de mémoire. Et on ne parle pas ici de la mémoire flash pour stocker les données. Il est cependant indispensable de mettre en place des mesures qui permettront d’améliorer la qualité de votre sommeil.

Par ailleurs, de nombreuses études scientifiques ont établi une corrélation entre le sommeil et l’amélioration des aptitudes d’apprentissage et de mémorisation. Ces études vont même jusqu’à démontrer une relation entre la qualité du sommeil et les performances aux examens. Autrement dit, les étudiants qui manquent de sommeil ont des résultats plus médiocres.

Avoir une vie sociale épanouie

La socialisation joue également un rôle important dans le renforcement de votre cerveau. Surtout en cette période où l’IA est presque devenue la meilleure amie de l’homme, malgré le fait qu’elle représente un danger pour l’humanité. Cela dit, avoir une vie sociale épanouie est se conjugue en une meilleure stimulation de la mémoire. Il faut cependant établir et maintenir des liens sociaux pour éviter de souffrir d’un trou de mémoire.

Selon Hélène Amieva, membre du conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires, il est important de considérer les relations sociales comme une véritable source de stimulation intellectuelle.

Pour ce faire, vous pouvez par exemple vous impliquer dans une association. Il est également bénéfique d’organiser un dîner entre amis. Cela pour que vous puissiez tisser un lien entre vos proches.

Plus de loisirs, pas de trou de mémoire

Si vous voulez éviter un trou de mémoire, il est recommandé de pratiquer des exercices physiques réguliers. Et comme le disent toujours les professionnels de la santé, le sport est le meilleur allié pour renforcer votre cerveau.

Nombreux sont les avantages que le sport procure à notre matière grise. Il peut facilement améliorer nos capacités cognitives, tout en nous protégeant de nombreuses maladies neurologiques. Notamment la dépression nerveuse, la maladie d’Alzheimer, ou encore l’épilepsie et la dystonie.

La première médecine : l’alimentation

Cette quatrième astuce pour éviter un trou de mémoire, on l’entend à longueur de journée. « Manger sain, manger équilibré », c’est presque devenu un adage. Et les médecins sont unanimes à ce sujet. Notre corps a besoin de plusieurs éléments nutritifs pour bien fonctionner. Il en est de même pour notre cerveau.

Dans cette optique, manger du poisson ne suffit pas. Malgré tout, il est préférable de le cuire au four ou de le griller pour garder ses nutriments. On recommande également la consommation d’aliments riches en phosphore. Dont les produits laitiers, les légumes secs, les œufs, les fruits de mer, ou encore les graines.