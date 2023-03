Le code source de Twitter est en fuite : quelles conséquences ?

Twitter a été confronté à une fuite de parties cruciales de son code informatique, potentiellement exposant des failles de sécurité pour les utilisateurs. Selon des sources de l’entreprise, ces informations auraient été rendues publiques pendant plusieurs mois avant que l’affaire ne soit révélée.

Le code source d’une entreprise est l’un de ses actifs les plus précieux. Il contient des informations confidentielles sur son fonctionnement interne et sa sécurité. Cette fuite permettrait à des individus malveillants de trouver des failles dans le système de la plateforme social. Cela compromet aussi la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs. De plus, une telle situation pourrait avoir des conséquences juridiques pour Twitter. Cette dernière risque une poursuite pour négligence dans la protection de ses informations confidentielles.

Fuite de données : Twitter retire son code source de GitHub

Twitter a dernièrement pris des mesures pour retirer certaines parties de son code informatique de la plateforme de développement de logiciels GitHub. Un document juridique publié vendredi indique que cette action visait la sécurité des utilisateurs et le fonctionnement du site. La société a donc demandé à un tribunal californien de bloquer l’accès en ligne à son code source.

Bien que GitHub ait rapidement supprimé le contenu, personne ne sait depuis combien de temps le code a été accessible au public. Cela semble être le cas depuis plusieurs mois. Twitter a par ailleurs demandé à la plateforme de révéler l’identité de l’auteur de la fuite, qui s’est présenté sous le pseudonyme « FreeSpeechEnthusiast » sur GitHub.

Par ailleurs, cette situation est susceptible d’avoir des conséquences plus graves. Les parties du code téléchargées pourraient être utilisées de manière malveillante afin de nuire à l’entreprise et à ses utilisateurs. Les plus à craindre pour ces données sont la revente, la réutilisation pour le piratage ou l’espionnage de l’entreprise.

Code source divulgué : un profil suspect lié aux actions d’Elon Musk ?

Le profil suspect pourrait avoir un lien avec Elon Musk, qui s’identifie comme un fervent défenseur de la liberté d’expression. Pour rappel, Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre. Selon le profil de l’individu au pseudo « FreeSpeechEnthusiast », il aurait contribué à une partie du site web en début janvier.

Dans un e-mail consulté par le Times, Musk a informé les travailleurs que Twitter était désormais évalué autour de 20 milliards de dollars. Cette évaluation est due aux réductions de coûts et aux licenciements massifs qui ont sauvé Twitter d’une catastrophe financière. Environ 75 % de la main-d’œuvre de l’entreprise a été licenciée ou a quitté l’entreprise depuis que Musk est devenu PDG.

Le dirigeant a également souligné que cette évaluation récente de Twitter était une nouvelle encourageante pour l’entreprise et ses investisseurs. En effet, elle témoigne d’une amélioration significative de la situation financière de l’entreprise. Depuis qu’il a pris la tête de Twitter, le PDG a mis en place plusieurs mesures de réduction de coûts, telles que la réduction des dépenses de marketing et la fermeture de bureaux non essentiels. Ces actions ont permis à Twitter de réduire ses pertes et de générer des flux de trésorerie positifs.