Un gadget pour chat de Temu vire au cauchemar judiciaire pour une Suissesse

Patricia, une Suissesse, n'aurait jamais imaginé que son petit plaisir d'offrir un laser amusant à son matou la mènerait aux portes des geôles helvètes. Pourtant, c'est bien la cruelle réalité à laquelle doit faire face cette malheureuse cyberacheteuse après sa commande sur la célèbre marketplace chinoise Temu.



Qui ne rêve pas de dénicher la petite perle rare à prix cassé sur le net ? C'est ce petit frisson qui pousse de nombreux cyberacheteurs à farfouiller sur les plateformes de ventes en ligne. Mais gare aux arnaques et autres produits douteux qui pourraient bien vous jouer un sale tour ! Une Suissesse l'a appris à ses dépens récemment.

Un laser rigolo qui s'est avéré une arme prohibée

L'histoire aurait pu rester anecdotique. Patricia, une amatrice de nouvelles technologies, avait juste voulu faire plaisir à son matou en lui achetant un laser amusant sur le site Temu. Cette marketplace chinoise est réputée pour ses prix imbattables. Sauf que sa commande n'avait rien d'inoffensif…

Avant que le colis n'arrive à destination, les douanes suisses ont mis la main dessus et fait une sacrée découverte : le laser gadget commandé était carrément considéré comme une arme prohibée dans le pays ! En cause ? Une puissance supérieure à la limite tolérée, avec des risques de brûlures ou d'aveuglement.

La plateforme se lave les mains

Après ce coup de massue, Patricia est restée bouche bée face à l'absence de réaction de Temu. La plateforme s'est contentée de rejeter la faute sur les vendeurs, se présentant comme un simple intermédiaire. Un tel discours laisse un goût amer, alors que la plateforme a un droit de regard et permet bel et bien l'écoulement de ces produits litigieux via son vaste bazar en ligne.

Si cette histoire rocambolesque peut prêter à sourire, les conséquences pour la Suissesse n'ont rien de drôle. Une procédure judiciaire a été ouverte à son encontre pour acquisition d'une arme illégale. Elle risque donc une amende salée et un casier judiciaire qui pourrait bien lui jouer des tours à l'avenir. De quoi rendre les futures emplettes nettement moins réjouissantes !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.