Une IA peut deviner votre mot de passe en 1 min !

L’IA peut cracker votre mot de passe aussi fort que vous ne le pensiez en deux temps trois mouvements !

Le moment est peut-être venu de mettre à jour votre mot de passe en le rendant plus complexe. Les experts viennent en effet de s’apercevoir que l’IA pouvait facilement déchiffrer quasiment tous les mots de passe.

Des tests sur l’efficacité des mots de passe pour la cybersécurité

Les chercheurs en cybersécurité de Home Security ont récemment introduit des millions de mots de passe de RockYou dans la plateforme PassGAN IA. Ils voulaient ainsi voir à quelle vitesse l’IA saurait déchiffrer ces mots de passe et les résultats étaient tout simplement époustouflants.

RockYou est en effet un widget extrêmement connu pour MySpace et même pour Facebook. Il fut victime d’un piratage en 2009. Dans les 32 millions de mots de passe furent alors divulgués sur le dark web. C’est ce qui a poussé ces chercheurs à introduire près de 15,6 millions de mots de passe dans PassGAN. Ces mots de passe y sont utilisés pour former des outils d’IA.

Les mots de passe classiques encourent un haut niveau de risque

PassGAN est un générateur de mots de passe basé sur Generative Adversarial Network. Il crée de faux mots de passe en imitant les vrais habituellement utilisés, puis se met à les scanner.

L’IA se met donc, en premier, à exclure les mots de passe de moins de quatre caractères et de plus de 18 caractères. Il s’est alors avéré que près de 51 % des mots de passe courants pouvaient être déchiffrés en moins d’une minute. Il aurait même fallu moins d‘une heure pour en casser les deux tiers. 71 % furent ensuite crackés en moins d‘une journée et près de 81 % furent cassés en moins d’un mois.

Sachez que l’IA n’a eu besoin que d’environ 6 minutes pour cracker les mots de passe à 7 caractères. Cela s’est vérifié que ces mots de passe aient contenu des chiffres, des majuscules, des minuscules et même des symboles

Pour optimiser la sécurité de votre mot de passe, optez pour une suite d’au moins 15 caractères contenant des chiffres, des majuscules, des minuscules et des symboles. Il est aussi conseillé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe comme NordPass.