Nordpass : le choix numéro 1 des internautes pour une authentification sans mots de passe

Finis les mots de passe complexes et difficiles à retenir ! Avec NordPass, les internautes peuvent désormais bénéficier d’une authentification sans mots de passe pour protéger leurs données et leur vie privée.

Vous cherchez une solution simple et sécurisée pour vous connecter à vos comptes en ligne sans avoir à vous souvenir de mot de passe ? NordPass est là pour vous aider. Cette technologie d’authentification sans mots de passe vous permet de vous connecter à vos comptes en ligne en toute sécurité et sans aucun effort. Découvrez comment NordPass peut vous aider à garder votre anonymat sur le web.

Zoom sur les fonctionnalités passkey pour une authentification sans mots de passe

Avec l’évolution de la technologie, l’authentification par mot de passe n’est plus une nécessité. En effet, grâce aux fonctionnalités passkeys, les internautes peuvent désormais se connecter à leurs comptes en ligne sans chichis. Ceci grâce à des clés cryptées stockés dans leur appareil plutôt que des mots de passe traditionnels.

Concrètement, lorsque vous créez une clé pour un compte en ligne, une signature est générée automatiquement sur l’appareil concerné. Cette dernière vous permettra de vous authentifier. Vous pouvez également accéder à vos comptes protégés par des clés à partir d’autres appareils. Pour ce faire, il suffit d’activer les options de synchronisation sur les dispositifs.

Apple fut la première entreprise à adopter cette technologie qui est compatible avec tous ses appareils actuels. Google prend également en charge ces clés de sécurité sur son navigateur Chrome ainsi que les appareils Android. Enfin, les sites comme eBay ou Paypal utilisent aussi cette technologie pour les comptes de leurs clients.

Nordpass : de nouvelles fonctionnalités pour 2023

Pour débuter l’année en beauté, NordPass authentification sans mots de passe vient de faire une mise à niveau de son offre afin de mettre à la disposition de ses utilisateurs une solution de cryptage basée sur l’algorithme XChaCha20. Désormais, les internautes pourront ainsi stocker des clés de passe utilisant des données biométriques. À savoir les empreintes digitales ou données de reconnaissance faciale. Ils pourront ainsi mieux sécuriser l’ensemble de leurs compstes en ligne.

Par ailleurs, NordPass compte également apporter des options avancées pour permettre à ses utilisateurs de profiter la meilleure protection possible contre le vol d’identité. Parmi lesquelles on peut citer la possibilité de visualiser l’historique des mots de passe d’un compte et restaurer les anciens mots de passe si nécessaire. Sans oublier la fonction de mot de passe unique basé sur le temps (TOTP). Cette technologie génère un code de passe qui doit être saisi dans les 30 secondes suivant la connexion et offre à l’utilisateur une couche supplémentaire de sécurité.

Enfin, il est à noter que NordPass travaille actuellement sur d’autres fonctionnalités sans mot de passe spécialement dédiées aux entreprises.