Bretagne : Vannes ouvre son campus Data Science et cyber ! Tout savoir

D’ici 2025, Vannes s’apprête à inaugurer un campus révolutionnaire dédié à la Data Science et à la cybersécurité.

La ville de Vannes, en Bretagne, accueillera bientôt un nouveau campus dédié à la data science et à la cybersécurité, prévu pour 2025. Ce projet d’envergure regroupera près de mille étudiants de l’IUT et de l’Ensibs, l’école d’ingénieurs de l’Université Bretagne-Sud, sur l’ex-site de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). Cela offrira une visibilité accrue à la filière d’excellence en data et cybersécurité en plein essor à Vannes.

Campus numérique de cybersécurité et Data Science au Parc d’innovation de Bretagne Sud

Situé au centre du Parc d’innovation de Bretagne Sud (PIBS) de Vannes, ce campus numérique sera entièrement dédié à la cybersécurité et à la data science. De plus, les étudiants des départements Science des Données (SD) de l’IUT et de l’Ensibs investiront un site spacieux. Ce site était précédemment occupé par la CCI du Morbihan. En outre, cette initiative permettra également de désengorger le campus de Tohannic et de l’IUT, actuellement à l’étroit.

Un projet ambitieux soutenu financièrement

Ce projet, évalué à 16 millions d’euros hors taxes, est financé dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 2021-2027. En plus de cela, les contributions financières proviennent de l’État, de la Région Bretagne, et du Département du Morbihan.

De même, l’Université de Bretagne-Sud et Golfe du Morbihan-Vannes agglomération participent. Cette dernière assure la gestion des travaux et la maîtrise d’ouvrage avant de céder le site à l’UBS.

Un futur Hub de l’enseignement et de l’innovation

Le campus accueillera environ 1000 étudiants, principalement des alternants, pour des formations allant du Bac +3 à Bac +5. En effet, avec un écosystème économique déjà florissant dans le domaine du numérique, l’objectif est de faire de ce territoire un acteur majeur dans l’exploitation et la sécurité des systèmes d’information.

Selon Virginie Dupont, présidente de l’UBS, ce projet regroupera les formations universitaires en data sciences et cybersécurité. Ainsi, il favorisera la création de synergies importantes.

Le campus abritera un Cyber Security Center unique en France, destiné à former des étudiants et des entreprises aux risques cyber et à la gestion de crise. Donc, ils ont fixé l’ouverture officielle du campus pour la rentrée 2025.

