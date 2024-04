HomeSight Care Suite, la technologie dans les soins à domicile

Vantiva, leader mondial dans le domaine des technologies pour la maison connectée, révolutionne les soins à domicile avec son nouveau produit, HomeSight Care Suite. Déployé pour la première fois aux États-Unis par Homewatch CareGivers, ce système propose une approche innovante qui favorise l'engagement social et le bien-être des patients.

Un changement majeur dans les soins à domicile

Lancée officiellement à Londres le 18 avril 2024, la dernière innovation de Vantiva, anciennement connue sous le nom de Technicolor et cotée à Euronext Paris, est HomeSight Care Suite. Ce système est conçu pour améliorer la qualité des soins à domicile. Il offre une connectivité sans faille et des outils de monitoring avancés.

Homewatch CareGivers, un réseau de franchises spécialisé dans les soins à domicile basé à Denver, est le premier à déployer cette technologie sous l'appellation Homewatch Connect.

Todd Houghton, président de Homewatch CareGivers a déclaré : « Alors que l'industrie des soins à domicile ne cesse d'évoluer, il est vital que nous adoptions des technologies telles que Vantiva HomeSight pour fournir non seulement des soins, mais aussi de la compagnie et du soutien pour garantir que chaque individu reçoive l'attention qu'il mérite. »

Caractéristiques clés de HomeSight Care Suite

Ce système est accessible via une box TV. La technologie utilisée est facilement utilisable même pour ceux qui ont peu de compétences technologiques. Il intègre des appels vidéos, le partage de photos et un monitoring environnemental pour garantir une surveillance continue. Une caméra intelligente permet des interactions en temps réel, essentielles pour le suivi quotidien.

Impact sur le marché et vision future

Avec des interfaces disponibles en anglais, espagnol, néerlandais et français, et une disponibilité prévue en Europe et au Royaume-Uni, HomeSight Care Suite promet de transformer le marché. Ce système innovant devrait révolutionner les soins à domicile. Luis Martinez-Amago, directeur général de Vantiva, souligne l'importance de cette innovation pour l'avenir de l'entreprise et son impact potentiel sur le secteur global des soins connectés.

« Le déploiement par Vantiva de la solution HomeSight marque une étape importante dans la diversification de nos activités et le début d'une nouvelle ère dans notre engagement à fournir des services inégalés dans le secteur de la maison connectée. Entrer sur le marché des soins connectés ouvre d'immenses possibilités pour l'avenir de notre entreprise et s'inscrit dans une vision plus large visant à permettre un changement positif dans le monde grâce à la technologie », a déclaré Luis Martinez-Amago

Engagement envers le développement durable

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus élevées de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable. Ce nouveau produit s'inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir un changement positif grâce à la technologie.

Le lancement de HomeSight Care Suite marque un tournant décisif dans la façon dont les soins à domicile sont administrés. Ce système promet d'améliorer considérablement la qualité de vie des patients tout en fournissant aux soignants les outils nécessaires pour optimiser leur assistance.

Ce lancement est un exemple parfait de l'innovation technologique appliquée aux soins de santé. Il offre une lueur d'espoir pour une meilleure qualité de vie à travers le monde.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

