Google et Microsoft vont étudier si l’IA risque de remplacer votre emploi : trop tard ?

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, beaucoup d'entreprises commencent à l'utiliser davantage. C'est pourquoi Google et Microsoft travaillent ensemble pour voir comment l'IA pourrait changer les emplois dans la technologie.

Nul doute que l'IA présente un grand avantage pour les entreprises technologiques mais, par contre, elle menace les travailleurs humains. Google et Microsoft ont pris l'initiative d'explorer l'impact potentiel de l'IA sur l'emploi. En 2023, ils ont uni leurs forces avec d'autres leaders technologiques et des syndicats pour lancer une étude approfondie. Mais, se demandent-ils, est-il déjà trop tard pour comprendre pleinement l'impact de l'IA sur l'emploi ?

Google, Microsoft et autres géants tech explorent l'impact de l'IA sur l'emploi

Sous la direction de Cisco, ce groupe rassemble également d'éminents acteurs, tels qu'IBM, Intel, SAP, et Accenture. Il bénéficie, par ailleurs, du soutien de syndicats de renom, à savoir l'AFL-CIO et le Communications Workers of America. Effectivement, cette collaboration marque une étape importante dans la reconnaissance des potentielles répercussions de l'IA sur le travail.

En effet, l'IA générative, caractérisée par les chatbots et les générateurs d'images, a déjà transformé l'industrie. Elle incite de nombreuses entreprises à investir dans de nouveaux outils d'IA.

Par conséquent, les préoccupations concernant le remplacement des emplois humains par des machines ont gagné en urgence, en particulier dans les secteurs de l'écriture et du développement logiciel.

À titre d'exemple, des écrivains ont été remplacés par des chatbots comme ChatGPT pour créer du contenu publicitaire. De leur côté, les codeurs utilisent de plus en plus l'IA pour accélérer leur travail.

L'IA et l'emploi : ce qui change vraiment

L'impact de l'IA, loin de se limiter à la théorie, commence à se matérialiser dans divers secteurs. Déjà à ce jour, des rédacteurs et des développeurs de logiciels témoignent d'une transformation, voire d'un remplacement, de leur travail par des technologies fondées sur l'IA.

De plus, une étude menée par le Pew Research Center en 2023 a dévoilé que près de 20 % des travailleurs américains occupent des postes considérés comme fortement exposés à l'IA. Cela englobe des professions variées, telles que les rédacteurs, les préparateurs de déclarations de revenus et les développeurs web.

À cette fin, le groupe dirigé par Cisco ambitionne de fournir ce type d'analyse, en se concentrant sur 56 métiers technologiques spécifiques, même si les détails précis de ces emplois restent, pour l'heure, non divulgués.

Alors, devant l'évolution rapide du paysage économique, les dirigeants technologiques mettent l'accent sur quelque chose d'important. Notamment, ceux de Google et Microsoft voient la requalification des travailleurs comme une solution envisageable.

Cette stratégie, essentielle, cherche à aligner les compétences de la main-d'œuvre avec les nouvelles réalités du travail. Cela devient une nécessité dans un contexte où l'IA se charge de plus en plus de tâches routinières.

En particulier, Google et Microsoft intègrent l'IA dans des outils tels que Google Docs et Microsoft Outlook. Cela leur permet d'offrir des fonctionnalités avancées comme l'écriture automatique d'e-mails ou le résumé de réunions.

Cette initiative met en évidence leur vision d'une IA qui complète, plutôt que concurrence, le travail humain. « Les Big Tech rejettent généralement les craintes selon lesquelles l'IA tuerait des emplois. Maintenant, il s'agit de les étudier. »

Cette phrase saisit bien la complexité du débat sur l'IA et l'emploi. Donc, il est important de s'y pencher sérieusement pour préparer l'avenir du travail dans un monde qui utilise de plus en plus l'automatisation.

